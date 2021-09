Corona-Lage entspannt sich weiter - Inzidenz sinkt auf 62,5

Berlin (Reuters) - Die Corona-Lage in Deutschland hat sich weiter leicht entspannt.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institut fiel die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 62,5 von 63,1 am Vortag. Mit 9727 Neuinfektionen verzeichnete das RKI 1295 Positivtests weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 65 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Hospitalisierungsrate pro 100.000 Einwohner in einer Woche gibt das RKI nun mit 1,58 an.

Die Bundesregierung meldete, dass am Donnerstag weitere 256.635 Menschen geimpft wurden. Eine Erstimpfung haben damit nun 67,7 Prozent erhalten. Vollständig geimpft sind 63,7 Prozent. Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr groß: Während in Bremen nun 78,4 Prozent zumindest eine Erstimpfung haben, sind dies in Sachsen nur 57,4 Prozent.