Corona Markt Update: 200 Punkte am Morgen: DAX- und Tech-Rallye: Teurer EU-Deal und Impf-Hoffnung puscht

Conti meldet hohe, aber erwatete Quartalsverluste. Wirecard steigen nach dem Vortageseinbruch deutlich Microsoft und Apple - allein, was die beiden am Vortag an Marktkapitalisierung gewonnen haben, macht ganz Daimler aus. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008