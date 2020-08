Corona Markt Update: DAX hält sich über 13.000 - Vor Jackson Hole ist Abwarten angesagt

Die Corona-Neuinfektionen steigen. Die Notenbanker treffen sich in Jackson Hole. Vorher ist Abwarten an den Börsen angesagt. Starke Zahlen kamen von Salesforce, die Ende August in den Dow aufsteigen - ein Ritterschlag und ein Zeichen der Zeit... Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008