Corona Markt Update: Dax startet auch am Mittwoch positiv

Die Zahlen des Tech-Giganten Alphabet kamen nachbörslich an der Wall Street gut an. Generell ist es besonders die Berichtssaison, auf die Anleger in dieser Woche schielen, ein hoffnungsvoller Blick wird außerdem auf das allmähliche Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern geworfen. Und heute Abend gibt es dann das Ergebnis der Fed-Sitzung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008