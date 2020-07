Corona Markt Update: DAX wieder unter 13.000; Spannungen US-China belasten

Zum einen lässt der sich verschärfende Streit zwischen den USA und China Anleger wieder vorsichtiger werden. Zum anderen bleiben die Corona-Zahlen vor allem in den USA dramatisch und die gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA lassen Zweifel an einer schnellen, V-förmigen Erholung der US-Wirtschaft aufkommen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008