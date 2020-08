Corona Markt Update: Geht doch - Neue Hoffnung für Corona-Behandlung und die Börsen

Denn: Die US Arzneimittelbehörde FDA genehmigt Blutplasma als Notfallbehandlung. Und bei Impfstoff von AstraZeneca geht es voran. Laut "Financial Times" will die US-Regierung das Zulassungsverfahren beschleunigen. Asien und Europa kräftig im Plus - der DAX nah an 13.000 Punkten. Delivery Hero mit starker Erstnotiz im DAX. Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008