Corona-Maßnahmen belasten Indiens Wirtschaft - Lieferketten eingeschränkt

Neu-Delhi/Bhubaneswar (Reuters) - Die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus in Indien schlagen auf die Lieferketten durch und gefährden die Versorgung mit Rohstoffen.

Deren Preis sei wegen verspäteter Lieferungen zuletzt gestiegen, sagte der Leiter des Industrieverbands für die Region Meerut, Anurag Agarwal. Wegen der Ausgangsverbote fielen Nachtschichten aus. Der Straßentransport über lange Strecken sei zudem eingebrochen, sagte Abhishek Gupta, ein Vertreter des Transportwesens. Die Fahrer zögerten, diese Strecken zu fahren, die Transportkosten gingen durch die Decke. Darunter leide der Bergbau und die Industrie in Bundesstaaten wie Odisha und Chattishgarh, sagte ein Regierungssprecher. Die Eisenerz-, Zement und Aluminium-Werke dort hätten auf Minimalbetrieb umgeschaltet.

Die gegenwärtigen Maßnahmen treffen insbesondere kleinere Unternehmen, die etwa ein Drittel der indischen Wirtschaft ausmachen. In dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern wurden am Donnerstag über 200.000 Neuinfektionen gemeldet. Besonders betroffen von der neuen Welle ist der wirtschaftlich wichtige Bundesstaat Maharashtra mit der Finanzmetropole Mumbai. Maharashtra ging am Donnerstag in einen Lockdown, in fast allen Fabriken soll die Arbeit ruhen.