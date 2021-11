Corona: Nachtleben in Thailand bis mindestens Mitte Januar auf Eis

BANGKOK (dpa-AFX) - Aufgrund der Corona-Pandemie verschiebt Thailand die für Anfang Dezember vorgesehene Öffnung von Nachtclubs, Kneipen und Karaokebars laut Medienberichten bis mindestens Mitte Januar. Wie die Zeitung "Bangkok Post" am Freitag berichtete, hat das Covid-Krisenzentrum dies beschlossen. Als neues Datum für die Rückkehr zum Nachtleben wird demnach der 16. Januar gehandelt - aber nur in einigen Gegenden und abhängig von der Corona-Lage vor Ort. Alkohol darf derzeit laut der Zeitung nur in Restaurants in der Hauptstadt, den Provinzen Krabi und Phangnga sowie auf der Urlaubsinsel Phuket ausgeschenkt werden.

Das südostasiatische Land hatte sich am 1. November wieder für geimpfte Touristen aus zahlreichen Ländern geöffnet, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Feriengäste aus diesen Staaten brauchen derzeit einen negativen PCR-Test für die Einreise. Eine Quarantäne ist nicht mehr nötig./aae/DP/eas