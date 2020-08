Corona-Pandemie: Litauen ändert Einreisebestimmungen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat angesichts europaweit steigender Corona-Zahlen die Einreisebestimmungen geändert. Einreisende aus Staaten der EU und der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dürften ohne Einschränkungen in den Baltenstaat kommen. Wer aber aus Ländern mit einer Infektionsrate von mehr als 25 Fällen pro 100 000 Einwohner einreist, muss bei Ankunft einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Dies beschloss die Regierung in Vilnius am Montag.

Bislang war für Einreisende aus Ländern mit hohen Ansteckungsraten, die in einer einmal wöchentlich aktualisierten Liste aufgeführt sind, die Einreise untersagt. "Die Listen von weniger und mehr betroffenen Staaten verlieren jetzt praktisch ihre Bedeutung. Die Situation ändert sich überall", sagte Innenministerin Rita Tamasuniene: "Daher möchten wir alle den gleichen Einreisebedingungen unterwerfen."

Weiterhin gilt eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Ländern mit einer Rate von mehr als 16 Fällen pro 100 000 Einwohner - sie müssen sich nach der Einreise in Litauen unverändert für zwei Wochen in häusliche Isolation begeben.

Litauen verzeichnete bislang 2 436 bestätigte Infektionen und 81 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus./awe/DP/he