Corona: Restaurant-Innenräume in New York müssen wieder schließen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Innenräume von Restaurants, Cafés und Bars in der Millionenmetropole New York müssen in der Coronavirus-Pandemie auf Anordnung von Gouverneur Andrew Cuomo wieder schließen. "Die Zahl der Krankenhauseinweisungen hat sich nicht stabilisiert und zusammen mit der steigenden Infektionsrate und der Bevölkerungsdichte in New York bedeutet das, dass die Bewirtung in Innenräumen ein zu hohes Risiko ist", teilte Cuomo am Freitag mit.

Ab Montag müssten deswegen die Innenräume, die seit dem Sommer mit Einschränkungen wieder geöffnet werden durften, erneut schließen. Die Bewirtung unter freiem Himmel sowie per Lieferung oder Abholen bleibe aber erlaubt.

Anfang der Woche hatte Cuomo bereits vor einem solchen Schritt gewarnt, wenn sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen nicht stabilisiere. Gastronomiebetreiber hatten protestiert, dass sie dann über die kalten Wintermonate hinweg nicht ausreichend Umsatz machen könnten. New York war im Frühjahr ein Epizentrum der Pandemie. Über den Sommer stabilisierte sich das Infektionsgeschehen, zog zuletzt aber wieder an./cah/DP/men