Corona-Sorgen bremsen Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Mittwoch weitgehend auf der Stelle getreten.

Zwar hellte die Zuversicht über eine Verabschiedung der geplanten zusätzlichen billionenschweren US-Corona-Hilfen die Stimmung der Anleger auf. Schleppende Massen-Impfungen und die Sorgen vor einer Verlängerung von Lockdowns in Europa drückten dagegen die Kauflaune. Bis kurz vor Handelsschluss zog der SMI um 0,1 Prozent auf 10.818 Punkte an.

Gewinner und Verlierer hielten sich im Standardwerte-Index etwa die Waage. Mit einem Plus von 1,4 Prozent fuhr Zurich die deutlichsten Kursgewinne ein. Die UBS-Analysten hatten das Kursziel für die Aktien des Versicherers, der am Donnerstag den Jahresabschluss vorlegt, angehoben. Mit Swiss Life stand ein zweiter Versicherer in der Gunst der Anleger. Der Arzneimittel-Auftragsfertiger Lonza baute die Vortagesgewinne weiter aus. Basilea kletterten 4,4 Prozent. Die Pharmafirma hat die Wirksamkeit des Medikaments Derazantinib als Therapie bei Gallengangkrebs in einer Phase-II-Studie nachgewiesen. Mit Santhera stiegen die Aktien eines anderen Branchenvertreters gar um fast zehn Prozent.

Auf der Verliererseite waren unter anderem Alcon zu finden. Die Titel des Augenheil-Konzerns gaben 1,1 Prozent nach. Auch der Uhrenriese Swatch wurde tiefer bewertet.