Corona-Spendenmarathon erreicht Höhepunkt mit großem Online-Konzert

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Abschluss eines internationalen Spendenmarathons für Impfstoffe und Behandlungen gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat am Samstagabend ein großes Online-Konzert begonnen. "Das Coronavirus brachte uns Schmerz und Unsicherheit", sagte der Moderator, Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, zu Beginn der Veranstaltung, die weltweit online zu sehen ist. "Wir können diese Krise nur gemeinsam bekämpfen."

In einem Video, das Slums und Flüchtlingslager zeigte, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Impfstoffe entfalten ihre wahre Kraft erst, wenn sie eingesetzt werden, um die ärmsten und verwundbarsten Menschen zu schützen". Anschließend sang die Musikerin Miley Cyrus in einem leeren Football-Stadion ein Lied, das sie Ärzten und Pflegern widmete. Und das frühere Top-Model Naomi Campbell warnte in einer Videobotschaft, Schwarze litten besonders stark unter den Folgen der Epidemie.

Zuvor waren bei einer virtuellen Geberkonferenz am Samstag neue Hilfszusagen in Höhe von 6,15 Milliarden Euro zusammengekommen. Allein die EU-Kommission und Deutschland sagten knapp 5,3 Milliarden Euro zu. Weitere Großspenden kamen zum Beispiel aus den USA und Kanada. Damit stiegen die Einnahmen insgesamt auf 15,9 Milliarden Euro./beu/DP/zb