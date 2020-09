Corona-Test von Saarlands Ministerpräsident Hans fällt negativ aus

Berlin (Reuters) - Der Corona-Test des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans ist negativ ausgefallen.

Hans werde deshalb ab diesen Freitag wieder öffentliche Termine wahrnehmen, teilte die Landesregierung mit. Der saarländische Ministerpräsident hatte am vergangenen Freitag gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas an einer Podiumsdiskussion in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin teilgenommen, bei der auch Maas' mittlerweile positiv getesteter Personenschützer im Raum war. Deshalb hatte der Ministerpräsident am Mittwoch vorsorglich alle Termine abgesagt und sich einem Corona-Test unterzogen. Maas und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatten zuvor ebenfalls bekanntgegeben, dass sie sich in häuslicher Quarantäne befinden.