Corona treibt Preise für Dienstleistungen in Deutschland nach oben

Berlin (Reuters) - Die Corona-Krise treibt auch die Preise der Service-Branche in Deutschland nach oben.

Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen lagen im ersten Quartal 2021 um 4,2 Prozent höher als vor Jahresfrist und 2,4 Prozent höher als Ende 2020, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Besonders deutlich stiegen die Preise in der See- und Küstenschifffahrt mit 37,3 Prozent auf Jahressicht. Als Grund nannten die Statistiker etwa coronabedingte längere Entladezeiten bei Schiffen sowie die Anstauung leerer Container, auch in europäischen Häfen. Dies habe insbesondere bei Lieferungen aus China nach Europa zu Kapazitätsengpässen geführt, die sich in steigenden Frachtraten widerspiegelten.

Auch die Preisentwicklung in der Luftfahrt stehe mit plus 13,5 Prozent weiter unter dem Stern der globalen Pandemie-Folgen. Bei Speditionen wirkten sich die Preissteigerungen für Leistungen der See- und Küstenschifffahrt sowie der Luftfahrt mit insgesamt plus 7,8 Prozent ebenfalls deutlich aus.

Im Bereich Information und Kommunikation stiegen die Erzeugerpreise für Telekommunikationsleistungen zu Jahresanfang um 1,7 Prozent. Dabei führte die Erhöhung der Grundtarife - auch bei Bestandskunden - für Festnetz und Internet zu einem Zuwachs von 4,1 Prozent. Beim Mobilfunk gab es aufgrund von steigenden Datenvolumina bei fast unveränderten Gebühren sogar einen Preisrückgang von 2,7 Prozent. IT-Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist kaum.

Die Preise für die Vermittlung von Arbeitskräften fielen um 0,8 Prozent und damit auf Jahressicht bereits stetig seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Ausschlaggebend waren dem Amt zufolge Lohnrückgänge infolge von Kurzarbeit und Geschäftsschließungen. "Für die Vermittlung von Arbeitskräften werden häufig Provisionen gezahlt, die sich an den Löhnen der vermittelten Personen orientieren."