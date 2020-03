Corona triggert etwas, was davor schon angelegt war

Am 20. Februar veröffentlichte ich die folgende Meldung:

20.02.2020 - 20:35 Uhr - Chartanalyse Ist das folgende Finanzmagazincover bullisch oder bärisch?

Es war eine rhetorische Fragestellung. Der Coverindikator hatte mal wieder zugeschlagen. Vorweg: Der Economist ist ein qualitativ hochwertiges Magazin, ich lese ihn gerne. Aber mit ihren Magazintiteln hauen sie gelegentlich zu sehr auf den Putz. Es gibt kein anderes Medium, dass mit Extremaussagen der Titelseite mehr als Kontraindikator wirkt als der Economist. Amazon, Apple, Microsoft erreichen die 1 Billionen US-Dollarbewertungsmarke und sie titeln damit, dass diese Unternehmen nun auf dem Weg zur 2 Billionen US-Dollar Bewertung seien. Naja.

Das Timing des Covers war grandios.

Getriggert durch Corona stürzt der Markt seitdem so schnell ab, wie noch nie in der Geschichte der US Börsen. Die Falle schnappte diesmal extrem schnell zu. Langfristig ausgerichtete Anleger, die normalerweise träger handeln, hatten keine Chance ihre Positionen vor dem Chaos zu schließen.

Dow Jones

Ich werde immer wieder gefragt. "Butter bei die Fische, Harry. Bist du vor dem Crash raus ?" Ja! Ich poste die Trades aus zweien meiner privaten Echtgelddepots auf Guidants PROmax. Wir sind VOR dem Sell Off ausgestiegen. Geführt wird ein großes und ein kleines Realmoneydepot. Das kleine Depot wurde Ende Oktober 2019 mit lediglich 1.000 EUR kapitalisiert, es steht jetzt bei 1.722 EUR. Nahe Allzeithoch. Wir sind 100 % CASH in dem Depot.

Ich führe auch ein Wiki. Seit August 2019. Das steht nahe Allzeithoch: +71,5 %. Getradet werden nur echte Opportunities. Ansonsten bin ich phasenweise 100 % cash. So wie auch jetzt. Es lohnt sich nicht, mir im Wiki folgen! Ich poste meine Trades auf Guidants PROmax.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)