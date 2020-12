Corona und Brexit lasten auf der Stimmung am Aktienmarkt – Wie geht es mit dem DAX bis zum Jahresende weiter?

Für den DAX gilt momentan: „Nicht Fisch, nicht Fleisch“. Während US-Indizes wie S&P 500 oder Nasdaq 100 bereits neue Allzeithochs markiert haben, tritt der Deutsche Aktienindex mehr oder weniger auf der Stelle. Zuletzt wollten sich die Anleger vor der EZB-Sitzung am vergangenen Donnerstag nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Erwartungen an die EZB waren hoch. Eigentlich ging es nicht darum, ob, sondern in welchem Ausmaß die EZB ihre Liquiditätshilfen noch erweitert. Als am wahrscheinlichsten galt eine Aufstockung des Pandemiekaufprogramms PEPP um weitere 500 Mrd. € auf dann 1,85 Billionen € sowie eine Verlängerung bis Ende 2021. Letztlich wurden es dann tatsächlich auch 500 Mrd. €, aber bezüglich der Laufzeit wurden es dann sogar neun Monate mehr als gedacht. PEPP läuft also mindestens bis Ende März 2022.

Auch ein drohender harter Brexit ist nicht dazu geeignet, überschäumende Stimmung am Aktienmarkt auszulösen. Beide Seiten hangeln sich von einem „allerletzten“ Verhandlungstermin zum nächsten, aber es scheint keine substanziellen Fortschritte zu geben. Aber die wirtschaftlichen Folgen eines „No Deal Brexit“ wären für beide Seiten enorm, sodass alle unter Zugzwang stehen, doch noch zu einer Lösung zu kommen. Eigentlich sollten die Verhandlungen am vergangenen Sonntag beendet sein, aber die Sorgen vor einem „schmutzigen Brexit“ waren dann wohl auf beiden Seiten zu groß, so dass man die Verhandlungen nun ein weiteres Mal verlängert hat. Die Hängepartie setzt sich also bis auf weiteres fort.

Last, but not least drückt aber auch der angekündigte verschärfte Lockdown auf die Stimmung am Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz scheint der Markt widerstandsfähiger gegen eine drohende flächendeckende Schließung nicht unbedingt lebensnotwendiger Geschäfte zu sein, als das noch im Frühjahr beim ersten Lockdown der Fall gewesen war. Stützend wirken neben der anhaltenden Rekordfahrt an der Wall Street natürlich auch die billionenschweren Hilfsprogramme der Regierungen und Notenbanken.

Corona hat zumindest an der Börse ein gutes Stück seines Schreckens eingebüßt. Die Rahmenbedingungen sind mittlerweile besser als noch im Frühjahr, auch wenn sich das Infektionsgeschehen deutlich dramatischer darstellt als vor einem Dreivierteljahr. Dennoch wird die bevorstehende Verschärfung des Lockdown nicht völlig spurlos am deutschen Aktienmarkt vorübergehen. Es ist damit unwahrscheinlich, dass sich der DAX in den nächsten Wochen auf Rekordjagd begeben wird. Einen Einbruch wie im Frühjahr schließen wir allerdings ebenfalls aus. Wahrscheinlicher ist ein volatiler Seitwärtstrend mit leicht negativer Grundtendenz.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

