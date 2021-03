Corona und Wirecard verhageln LBBW das Jahresergebnis

Frankfurt (Reuters) - Die Corona-Krise und die Wirecard-Pleite haben tiefe Löcher in die Bilanz der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gerissen.

Der Gewinn nach Steuern brach im vergangenen Jahr um 61 Prozent auf 172 Millionen Euro ein, wie die LBBW am Donnerstag mitteilte. Auch das laufende Jahr wird nach Ansicht von Bankchef Rainer Neske schwierig. Allerdings soll das Ergebnis nach aktuellen Planungen höher ausfallen als 2020. In Folge der Wirtschaftskrise wappnet sich das Geldhaus für mehr Kreditausfälle.

"Das vergangene Jahr brachte unerwartete, außergewöhnliche Belastungen mit sich", sagte Neske. "Wir haben uns entschieden, für mögliche Kreditausfälle kräftig Vorsorge zu betreiben." Die Landesbank ist wegen ihrer Ausrichtung auf mittelständische Unternehmen besonders von der Wirtschaftskrise betroffen. Sie erhöhte die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle um 393 Millionen auf 544 Millionen Euro. Davon entfielen 160 Millionen Euro auf ein Darlehen an den Zahlungsdienstleister Wirecard, der im Juni 2020 Insolvenz angemeldet hatte. "Das Thema Wirecard für uns damit komplett abgeschlossen", sagte Neske. "Wir haben uns für einen klaren Schlussstrich entschieden." Auch andere Banken wie die Commerzbank und die ING musste Darlehen abschreiben, die sie dem Konzern gewährt hatten.

Abgesehen von den Kreditbelastungen sei das Tagesgeschäft gut gelaufen, machte Neske deutlich. "Wir waren operativ sehr erfolgreich, haben unsere Wachstumsfelder ausgebaut und zugleich unsere Kosten gesenkt." Das Zinsergebnis legte zu, dagegen gingen die Provisionseinnahmen zurück. Zusammengerechnet legten die Erträge um 3,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zu.

Aus einer möglichen Konsolidierung im Landesbanken-Sektor will sich Neske heraushalten. "Kräftezehrende Großfusionen sind nicht zielführend. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns als LBBW auf unsere Kunden und unser eigenes Geschäft konzentrieren müssen." In der Sparkassen- und Landesbankenbranche gibt es seit Jahren Pläne für ein Spitzeninstitut ähnlich der DZ Bank für den genossenschaftlichen Sektor. Doch die Interessen der Eigentümer - in der Regel die Bundesländer und die Sparkassen - sind oft unterschiedlich und Fusionen gab es zuletzt nur in Krisenzeiten.