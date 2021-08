Corona: US-Experte Fauci sieht Pandemie im Frühjahr 2022 unter Kontrolle – Impfbereitschaft dabei das A und O

Ist ein Ende der Corona-Krise absehbar? Geht es nach dem US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci, dann könnte die Corona-Pandemie im Frühjahr 2022 unter Kontrolle gebracht werden. Das sagte Fauci in einem Interview beim Sender CNN. „Wir könnten zu einem gewissen Grad an Normalität zurückkehren“, so Fauci weiter. Der Winter könnte noch einmal schwierig werden – vor allem wegen der Grippe und anderen Atemwegserkrankungen.

Die Impfbereitschaft ist der Schlüssel

Fauci sagte aber auch, dass man bei Zeitangaben immer vorsichtig sein müsse. Mit Blick auf Impfungen erklärte er, könne die Pandemie sogar „schon vorher“ beendet werden. Für den Experten hängt ein Ende der Corona-Pandemie in den USA vom Verhalten der Menschen und vor allem von ihrer Impfbereitschaft ab. „Ich möchte (…) an die Menschen im Land appellieren die nicht geimpft sind, zu erkennen, dass wir in der Lage sind, den Zeitrahmen bis zum Ende dieser Pandemie im Wesentlichen zu verkürzen“, sagte der Immunologe am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Lassen Sie sich impfen, und der Zeitrahmen wird dramatisch verkürzt.“

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Numstocker / Shutterstock.com

