Corona-Winter: Auto-Abo als individuelle und flexible Mobilitäts-Alternative

Die ADAC Autovermietung und SIXT bieten mit einem exklusiven Angebot für SIXT+ ab sofort wieder ein besonders günstiges Abo-Modell an

Die Corona-Infektionszahlen sind aktuell sehr hoch und werden es im Winter vermutlich auch bleiben. Viele Menschen suchen daher nach Alternativen für öffentliche Nah- und Regionalverkehrsmittel. Das Fahrrad ist bei Regen, Schnee und Eis bei den meisten keine realistische Auswahlmöglichkeit.

Vor diesem Hintergrund bieten die ADAC Autovermietung und der Mobilitätsanbieter SIXT den Mitgliedern des Automobilclubs jetzt wieder ein äußerst preisgünstiges Angebot für ein Abo-Modell an. Dieses richtet sich insbesondere an Familien, die über kein eigenes Auto verfügen oder derzeit noch ein weiteres Fahrzeug für einen Übergangszeitraum benötigen.

Wer in der aktuellen Situation ein Auto-Abo-Modell nutzen möchte, kann dieses mit der Buchung von SIXT+ über die ADAC Autovermietung zu sehr günstigen Konditionen erhalten:

Das exklusive ADAC Angebot für SIXT+ beinhaltet auf 1.000 km pro Monat erhöhte Inklusiv-Kilometer sowie einen Vollkaskoschutz mit einer Selbstbeteiligung von nur 950 Euro. ADAC Mitglieder erhalten bundesweit bei SIXT zum Beispiel einen VW Polo (oder ein ähnliches Modell) schon ab 349 Euro pro Monat. Alle Fahrzeugkosten - außer Benzin - sind eingeschlossen. Dieses Angebot stellt damit eine sehr flexible Alternative zu einem Leasing- oder Finanzierungsmodell dar - vor allem, da es ohne Wartezeit innerhalb weniger Tage verfügbar und jederzeit monatlich kündbar ist.

Aktuell bekommen alle SIXT+ Kunden, die eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln suchen, zudem für drei Monate einen Umsteigebonus in Höhe ihres ÖPNV-Monats- bzw. Jahrestickets von bis zu 70 Euro im Monat. Diese und alle weiteren Aktionen von SIXT+, wie zum Beispiel der Treuevorteil, bei dem nach einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten die Startgebühr zurückerstattet wird, gelten selbstverständlich auch für das exklusive ADAC Angebot.

Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand (CSO) der Sixt SE: „Mit dem ADAC verbindet uns nicht nur eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit, sondern auch das Ziel, unseren Kunden flexible und sichere Mobilität zur Verfügung zu stellen. Dieser Anspruch war noch nie so wichtig, wie in dieser besonderen Zeit. SIXT+ ist unsere konsequente Antwort auf die veränderten Mobilitätswünsche der Gesellschaft. Mit unserem SIXT+ Angebot für ADAC-Mitglieder ermöglichen wir noch mehr Kunden eine günstige und sichere Möglichkeit zur Fortbewegung, auch weit über die Corona-Zeit hinaus.“

Das ADAC Produktangebot

Das Angebot kann online über das Mietwagen-Vergleichsportal der ADAC Autovermietung (https://autovermietung.adac.de/abonnement/) gebucht werden. ADAC ClubMobile, LKW, Transporter, Motorräder oder Wohnmobile sind ebenfalls über das ADAC Mietwagen-Vergleichsportal anmietbar. ADAC Mitglieder erhalten zusätzliche Preisvorteile. Alle Mietwagen-Angebote sind immer und jederzeit vor Anmietung kostenfrei stornierbar.

Das Rundum-Sorglos-Paket mit SIXT+

SIXT+ (https://www.sixt.de/plus/) bietet Privat- und Geschäftskunden ein flexibles Auto-Abo inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten, TÜV, Service und vielem mehr - ohne die langfristige finanzielle Verpflichtung, die der Kauf und Besitz eines Autos mit sich bringt. Das Produkt ist mittlerweile in Deutschland sowie in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Spanien und in den USA verfügbar.

