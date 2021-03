Corona-Wirtschaftshilfen nun auch bei Bedarf von über zwei Mio Euro

Berlin (Reuters) - Auch unter der Corona-Pandemie leidende deutsche Unternehmen mit einem hohem Finanzbedarf können Mittel aus den November- und Dezemberhilfen beantragen.

Dies gelte ab sofort für Firmen mit einem Bedarf von über zwei Millionen Euro, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag in Berlin mit. Mit der November- und Dezemberhilfe können Unternehmen Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahreszeitraum erhalten.

Nach einer Änderung des EU-Beihilferahmens könnten die Firmen wählen, worauf sie ihren Antrag stützen, erklärte das Ministerium. So ermögliche etwa die neue beihilferechtliche Schadensausgleichsregelung den Unternehmen, nicht nur Verluste geltend zu machen, sondern auch entgangene Gewinne zu berücksichtigen. Eine betragsmäßige Begrenzung gebe es nicht.

Laut Wirtschaftsministerium sind bislang rund 7,2 Milliarden Euro aus der November- und Dezemberhilfe an die betroffenen Unternehmen ausgezahlt worden.