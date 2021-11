Corona-Zahlen alarmieren Politik - Ampel will Krisenstab

- von Andreas Rinke und Alexander Ratz und Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Die Politik ist angesichts weiter schnell steigender Corona-Zahlen alarmiert.

Die künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP vereinbarten, einen Corona-Krisenstab zu gründen. "Die Bewältigung der Corona-Pandemie wird eine der ersten wichtigen Aufgaben der Koalition", heißt es in einem Ampel-Papier. Nachdem sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen der Ampel-Parteien getroffen hatte, sagte ihr Sprecher am Mittwoch, Deutschland bewege sich in eine nie vorher dagewesene Notlage hinein. Das Verteidigungsministerium teilte mit, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr müssten künftig gegen Corona geimpft sein.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen neuen Rekordwert von 66.884 neuen Corona-Fällen binnen 24 Stunden, 14.058 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf einen Rekord von 404,5 von 399,8 am Vortag. 335 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus - auch dieser Wert steigt kontinuierlich. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 99.768. Schwere Erkrankungen treten erst zeitverzögert auf, so dass die Zahlen an Schwererkrankten und Toten wegen der steigenden Infektionszahlen noch stark steigen dürften.

Besonders hohe Infektionszahlen gibt es im Süden und Osten. In Sachsen fiel die Inzidenz auf 935,8. In Thüringen stieg sie dagegen auf 721,6. Dann folgen Bayern mit 644,3, Brandenburg mit 620,3 und Sachsen-Anhalt mit 616,5. In allen fünf Ländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. Die niedrigste Inzidenz gibt es weiter in Schleswig-Holstein mit 148,8. Es gibt bundesweit nur noch fünf Landkreise, die einen Wert unter 100 aufweisen. Die mit Abstand meisten neuen Todesfälle wurden in Bayern registriert (100).

INTENSIVPATIENTEN VERLEGT

Merkel hatte am Dienstag die Spitzen der Ampel-Koalitionen von SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt empfangen. Es sei dabei um die "dramatische Pandemie-Lage" gegangen, erfuhr Reuters aus Gesprächskreisen. Merkel hatte zuvor kritisiert, die bisher von der Ampel-Koalition getroffenen Maßnahmen reichten nicht aus. Gesundheitsminister Spahn plädierte dafür, dass Bund und Länder das Maßnahmenpaket nicht erst am 9. Dezember, sondern früher überprüfen. Eine Beschleunigung des Impftempos alleine reiche nicht. Auch wenn nun mehr Menschen zur Erstimpfung gingen, dauere es wegen der nötigen Zweitimpfung rund zwei Monate, bis sie völlig geschützt sind.

Die Verschärfung der Lage lässt sich auch an der Situation in den Intensivstationen ablesen. Nach Angaben der Vereinigung der Intensivmediziner (Divi) haben Bayern sowie die Länder Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg offiziell beantragt, Intensivpatienten auch überregional zu verlegen, weil ihre Krankenhauskapazitäten erschöpft sind. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten gab Divi am Mittwoch mit 4045 angegeben, Tendenz täglich steigend. Der Höchststand in der Corona-Pandemie gab es am 3. Januar 2021 mit 5745. Damals aber gab es wesentlich mehr freie Intensivbetten. Grund ist vor allem der aktuelle Mangel an medizinischem Personal.

IMPFUNGEN NEHMEN DRASTISCH ZU

Nach Angaben des RKI nimmt die Impfkampagne aber stark an Fahrt auf. Demnach wurden am Dienstag 638.109 Menschen geimpft. Das ist der höchste Tageswert seit dem 28. Juli. Darunter waren 84.478 Erst-, 56.091 Zweit- und 497.540 Auffrischungsimpfungen.

Die Debatte über eine Impfpflicht hielt unter dessen weiter an. Die Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sowie Stephan Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung stellten sich hinter entsprechende Forderungen einiger Ministerpräsidenten. Auch der Ethikrat zeigte sich offen, seine ablehnende Haltung zur allgemeinen Impfpflicht zu überdenken.

Die 16 Ministerpräsidenten hatten sich vergangene Woche bereits für eine Teil-Impfpflicht etwa für Personal in Pflegeheimen ausgesprochen, für die das Gesundheitsministerium derzeit einen Gesetzentwurf erarbeitet. Etliche Landeschefs wie Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg) oder Volker Bouffier (Hessen) wollen aber nun eine allgemeine Impfpflicht. Unter den Ampel-Parteien wird dies vor allem bei der FDP kritisch gesehen.