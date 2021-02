Corona-Zahlen driften in Deutschland auseinander

Berlin (Reuters) - Die Corona-Lage in Deutschland driftet wieder auseinander.

Nachdem in den vergangenen Wochen die Zahl der Neuinfektionen in allen Bundesländern deutlich gefallen waren, steigt sie etwa in Thüringen wieder deutlich an. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch für Thüringen eine deutlichen Zunahme auf eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 111. Dagegen setzte sich etwa in Baden-Württemberg der deutliche Abwärtstrend fort: Dort wurden nur noch 43 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in einer Woche gemessen.

Insgesamt meldete das RKI 7556 Neuinfektionen. Das sind rund 500 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Damals waren aber rund 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen nachgemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland sinkt auf 57 von 59. Zielmarke von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen etwa für den Einzelhandel in Aussicht gestellt. 560 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 66.164.

Angesichts des massiven Drucks aus der Wirtschaft auf Öffnungen warnen Intensivmediziner vor zu schnellen Lockerungen. Trotz einiger Fortschritte würden auf den Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern immer noch mehr als 3000 Covid-19-Kranke behandelt, teilte Frank Wappler, Präsident der "Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI), am Mittwoch mit. Fast 2000 dieser Patienten müssten beatmet werden. Viele von ihnen kämpften um ihr Leben. "Lockerungen sollte man nur mit sehr viel Vorsicht einleiten", sagte er.

Im Rahmen der neuen Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol kontrollierte die Bundespolizei nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis Dienstag insgesamt 37.362 Personen. Davon seien 8338 zurückgewiesen worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums zu Reuters. "Die Zahlen zeigen, dass die Maßnahmen wirken." Die Entwicklung zeige auch, dass sich Reisende auf die Maßnahmen einstellen und die Voraussetzungen für die Einreise zunehmend vorliegen, fügte der Sprecher hinzu. "Das BMI würde es sehr begrüßen, wenn sich dieser Trend fortsetzt." Am Montag hatte das Verhältnis noch bei 5000 Zurückweisungen bei 10.000 Kontrollen gelegen.

Seit dem Wochenende gelten für die nun als Virusvarianten-Gebiete eingestuften Tirol und Tschechien scharfe Einreisekontrollen. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigte die Maßnahmen. "Wir müssen die Grenzkontrollen solange durchführen, wie es die aktuelle Pandemielage erfordert, um die hochgefährlichen Corona-Mutationen aus Tschechien und Tirol einzudämmen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".