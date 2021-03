Corona-Zahlen steigen - RKI hofft auf "flache dritte Welle"

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht Deutschland am Anfang einer dritten Pandemie-Welle und ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf.

Es gehe darum, dass die dritte Welle "möglichst flach" ablaufe, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin. "Die Lage bleibt angespannt. Die Zahlen steigen wieder", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. Das RKI meldete binnen eines Tages 12.834 Neuinfektionen - 2254 mehr als am Freitag vor einer Woche. Auch in der Schweiz spricht man von einer dritten Welle. Unterdessen verschärfen sich in Europa und mit den USA die Spannungen um die Verteilung der Impfstoffdosen.

Wieler betonte, der Anstieg der Neuinfektionszahlen sei nicht auf den erhöhten Einsatz an Schnelltests zurückzuführen. Vielmehr gehe auch aus vielen anderen Indikatoren hervor, dass sich die Lage wieder verschärfe. In einigen Bundesländern steigt auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Kliniken wieder. Es gebe zudem deutlich mehr Neuinfektionsfälle etwa in Kitas. Spahn und Wieler sprachen sich dennoch gegen eine erneute Schließung von Kitas und Grundschulen aus. Es sollten vielmehr Hygiene-Konzepte umgesetzt werden.

REGIONALE UNTERSCHEIDE WEITER GROSS

Spahn verwies darauf, dass im Saarland die aggressivere, zuerst in Südafrika entdeckte Virus-Variante bis zu 15 Prozent der positiven Fälle ausmache. Er habe mit dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans gesprochen, wie die Ausbreitung schnell eingedämmt werden könne. Die Virus-Variante hatte sich zuvor vor allem in der grenznahen französischen Region Moselle ausgebreitet. In den deutschen Grenzregionen etwa zu Frankreich, Tschechien und Tirol soll nun bevorzugt geimpft werden.

Laut RKI ist die Sieben-Tage-Inzidenz bereits zwei Tage in Folge deutlich gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Auch der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter rechnerisch ansteckt, stieg wieder über den kritischen Wert "1". Laut RKI starben 252 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus. Die regionalen Unterschiede bei den Neuinfektionen sind weiter sehr groß. In Thüringen nahm der Inzidenzwert sehr stark auf 146,1 zu. Den niedrigsten Wert meldet Schleswig-Holstein mit 48.

Die höheren Infektionszahlen haben auch eine neue Debatte über Korrekturen der von den Ländern veranlassten Öffnungen ausgelöst. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kündigte an, dass der Einzelhandel diese wieder "einen kleinen Schritt" zurücknehmen müsse, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Land wieder dauerhaft über 50 steigt. Am Freitag lag sie wie schon am Donnerstag darüber. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, deshalb sei die "Notbremse" so wichtig, also das gemeinsame Verständnis von Bund und Ländern, dass Öffnungen bei steigenden Zahlen auch wieder zurückgenommen werden müssten. Mallorca stuft das RKI inzwischen nicht mehr als Risikogebiet ein. Damit fallen auch Quarantäne-Bestimmungen weg. Das ließ die Hoffnung von Reiseanbietern nach Last-Minute-Buchungen noch für Ostern auf die beliebte Ferieninsel steigen.

STREIT MIT USA UM IMPFSTOFFE

In der EU und mit den USA verschärfte sich die Debatte über die Verteilung der begehrten Impfstoffe. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz beklagte eine unfaire Verteilung in der EU. Die Bundesregierung verwies wie die EU-Kommission darauf, dass Europa zwar den USA und Großbritannien Impfdosen geliefert hätten, die USA das aber ihrerseits nicht täten. US-Präsident Joe Biden hat stattdessen seiner Bevölkerung ein Impfangebot bis Mai angekündigt.

Offenbar wollen die USA Exporte des Corona-Impfstoffes vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca in die EU nicht erlauben. Der Impfstoff ist in den USA noch nicht zugelassen, in der EU aber schon. Dies bringt die Planungen der EU-Länder und auch Deutschlands durcheinander. AstraZeneca kündigte an, die zugesagten Impfstoff-Lieferungen für die EU für das erste Jahresquartal zu senken. Dies sei ein Thema für die EU-Kommission, sagte Regierungssprecher Seibert. "Aber natürlich und dennoch ist dies auch ein Thema, das die Bundesregierung auch in bilateralen Gesprächen anspricht." Er betonte, dass die EU anders als die USA und Großbritannien hier produzierten Impfstoff in mehr als 30 Länder exportierten.

Spahn kritisierte, dass die Impfstoff-Hersteller bis auf BioNTech immer noch keine verlässlichen Daten für die April- Lieferungen vorgelegt hätten. Daran hängt aber die Entscheidung, wie stark etwa Hausärzte in die Impfung miteinbezogen werden können. Nur bei BioNTech wisse man, dass im April neun Millionen Dosen geliefert würden, sagte Spahn. Er fordert von der EU-Kommission, dass diese mit dem US-Hersteller Johnson&Johnson über frühere Liefertermine spreche. Das Präparat wurde erst am Donnerstag als vierter Impfstoff in der EU zugelassen. Laut Spahn werde das J&J aber erst "Mitte, Ende April" liefern. Die Firmen hätten sich auf die Zulassung mit Vorproduktionen vorbereiten müssen, kritisierte der CDU-Politiker. Kanzlerin Angela Merkel will mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch über die Einbeziehung der Hausärzte in der Impfkampagne entscheiden.