Coronakrise stürzt Uhrenriesen Swatch tief in die rote Zahlen

Zürich (Reuters) - Die Coronakrise hat den Schweizer Uhrenkonzern Swatch schwer getroffen.

Der Umsatz des weltweit größten Herstellers von teuren Zeitmessern brach im ersten Halbjahr 2020 um 43,4 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken ein, wie Swatch am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig habe Swatch einen Verlust von 308 Millionen Franken verbucht nach einem Gewinn von 415 Millionen in der Vorjahresperiode. Das Unternehmen aus Biel erwartet, dass sich die Umsatz- und Ertragssituation in den kommenden Monaten parallel zu den Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus sehr rasch verbessern werde. Dazu kämen niedrigere Kosten. Für das Gesamtjahr 2020 rechnet Swatch mit einem positiven Betriebsergebnis.