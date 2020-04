Coronavirus: Athen verlängert Flugverbot bis 15. Mai

ATHEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat Griechenland das Verbot für alle Flüge von und nach Deutschland zu den griechischen Regionalflughäfen bis zum 15. Mai verlängert. Erlaubt bleiben nur Flüge von und nach Athen, wie die Behörde für Zivile Luftfahrt am Mittwoch mitteilte. Das Verbot gilt bereits seit dem 28. März. Ursprünglich sollte es an diesem Mittwoch enden. Die Einschränkungen betreffen darüber hinaus auch Flüge von und nach Großbritannien, Spanien, Italien sowie in die Türkei und in die Niederlande. Ausgenommen sind Frachtflüge./tt/DP/zb