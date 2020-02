Coronavirus belastet Börsen: Sollten Anleger jetzt handeln?

An den Aktienmärkten geht es wieder turbulent zu. Cool bleiben oder aussteigen? Welche Strategie aussichtsreicher ist, verrät eine Analyse früherer Risikoschocks.





Die jüngsten Meldungen über die Verbreitung des Coronavirus haben die Wahrscheinlichkeit einer globalen Ausbreitung nach Einschätzungen von Epidemiologen erhöht. Auch die Finanzmärkte haben darauf reagiert und am 24. Februar die weltweiten Aktienbörsen abrutschen lassen. Der Dax brach um 4,0 Prozent ein und der breitere S&P-500-Index in den USA um 3,4 Prozent. Auch an den beiden Folgetagen gab der S&P 500 nach, am ersten um 3,0 und am zweiten um 0,4 Prozent. Nach so einem Rücksetzer stellen sich Anleger die Frage: War’s das? Oder ist mit einer länger anhaltenden Talfahrt zu rechnen? Und: Soll man raus aus Aktien?





