Coronavirus: Experten rechnen erst im April mit Stabilisierung – Konjunktursorgen bleiben – Warum die Aktienmärkte das alles nicht interessiert

Die Epidemie der neuen Lungenkrankheit Covid-19 wird sich nach Einschätzung eines Experten in China möglicherweise erst Ende April stabilisieren. „Das ist eine sehr grobe Schätzung“, sagte Zhong Nanshan, Chef der Expertengruppe der chinesischen Regierung, am Dienstag. Mit einem Höhepunkt des Ausbruchs sei nach derzeitigem Stand voraussichtlich bis Ende Februar zu rechnen. Unterdessen nehmen die wirtschaftlichen Auswirkungen zu.

Virus ist nicht extrem gefährlich

Nach einer von Chinas Gesundheitsbehörde vorgestellten Analyse sterben im Land 2,3 Prozent der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten. Betroffen seien weiterhin vor allem alte Menschen und solche mit schweren Vorerkrankungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Bei Menschen über 80 Jahren liege die aus den bisher vorliegenden Daten errechnete Todesrate bei knapp 15 Prozent, berichtete die Behörde am Dienstag, es sterben also in dieser Altersgruppe in China im Mittel etwa 15 von 100 Infizierten. In der Gruppe der 10 bis 39 Jahre alten Menschen sterben 0,2 Prozent der Infizierten, also etwa 2 von 1000 Betroffenen.

In der weit überwiegenden Zahl der Fälle – der Gesundheitsbehörde zufolge mehr als 80 Prozent – zeigen Menschen, die sich mit dem Covid-19-Erreger angesteckt haben, nur milde Symptome. Knapp 14 Prozent der Betroffenen entwickeln demnach schwere Symptome wie Atemnot, knapp 5 Prozent lebensbedrohliche Auswirkungen wie Atemstillstand, septischen Schock oder Multiorganversagen. Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Montag unter Bezug auf die Datenanalyse aus China von gut 80 Prozent milden Infektionsverläufen gesprochen. Es gebe zudem relativ wenige Fälle bei Kindern, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus. Noch sei aber unklar, warum das so sei. Die WHO betonte erneut, dass Sars-CoV-2 außerhalb von China nur einen sehr kleinen Anteil der Menschen betreffe. Allerdings lasse sich die weitere Entwicklung nach wie vor nicht sicher voraussagen – auch für die Epidemie in China nicht. „Alle Szenarien sind weiterhin möglich“, so Tedros.

Rückreisewelle könnte für weitere Verbreitung sorgen

In China läuft derzeit eine gewaltige Rückreisewelle von Wanderarbeitern nach den wegen des Virus verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Zwar wurden strenge Maßnahmen zur Kontrolle der Reiseströme ergriffen, wie gut sie wirken, wird sich aber erst noch zeigen. Die Zahl der in der offiziellen Statistik erfassten Fälle lag am Dienstag bei gut 72.000, die der Todesfälle in Festland-China bei 1868. Experten gehen allerdings von einer um ein Vielfaches höheren Dunkelziffer bei den Fallzahlen aus.

Die meisten Infektionen und Todesfälle werden weiterhin in Zentralchina in der schwer betroffenen Provinz Hubei gezählt. Zum ersten Mal fiel ein Krankenhauschef Covid-19 zum Opfer. Liu Zhiming, Direktor des Wuchang Hospitals in Hubeis Provinzhauptstadt Wuhan, sei am Montag gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur China News. Im Kampf gegen das Virus haben sich offiziellen Angaben zufolge bisher gut 1700 Ärzte und Pflegekräfte angesteckt.

Am Montag hatte Chinas Regierung angekündigt, das wichtigste politische Ritual des Jahres, die Jahrestagung des Parlaments, wegen Covid-19 verschieben zu wollen. Der nationale Volkskongress hätte am 5. März in Peking beginnen sollen. Wegen der Epidemie wird nun auch die internationale Automesse im April in Peking verschoben. Wie die Veranstalter mitteilten, sei die Entscheidung getroffen worden, „um die Gesundheit und Sicherheit der Aussteller und Teilnehmer zu gewährleisten“. Die wichtigste Messe auf dem weltgrößten Automarkt sollte eigentlich vom 21. bis 30. April in der chinesischen Hauptstadt abgehalten werden.

Wirtschaft unter Druck

Der Konzern Apple wird unterdessen wegen Covid-19 die erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant, teilte der Konzern mit. Zudem sei der Absatz von Apple-Geräten in China zuletzt gedämpft gewesen.

Der heute veröffentlichte ZEW-Konjunkturerwartungsindex spiegelt zudem die wachsende Sorge vor einem weiteren Rückgang der Weltwirtschaft wider. Er war überraschend stark gefallen.

Am kommenden Montag wird zudem der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der weitere Auskunft über die wirtschaftliche Situation geben wird. Der Index gibt Auskunft darüber, wie es um die Wirtschaft Deutschlands bestellt ist, deren Entwicklung stark vom Außenhandel mit China abhängt. Dazu werden über 9.000 Manager aus deutschen Unternehmen verschiedenster Branchen befragt. Am Freitag werden auch mehrere Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, die ebenfalls ein Stimmungsbild vermitteln.

Die Aktienmärkte interessiert das alles anscheinend nicht

Die Märkte lassen sich trotz der Ausbreitung des Coronavirus und damit verbundener Sorgen um die Konjunktur die Stimmung bislang nicht nachhaltig verderben. Der Dax hält sich seit Wochen auf Rekordniveau, auch andere Börsenbarometer wie der Dow-Jones-Index in den USA zeigen nach oben. Selbst die Börsen in Festlandchina sind wieder auf Erholungskurs, obwohl sich das Virus immer weiter ausbreitet.

„Die Corona-Epidemie hat die Märkte kurzfristig durcheinander gewirbelt. Mittlerweile haben sich die Aktienkurse wieder deutlich erholt“, konstatierten Commerzbank-Experten jüngst. Ein ähnliches Bild habe sich bei der Sars-Epidemie gezeigt. Damals erholten sich die Aktienkurse bereits im März 2003, obwohl sich die Zahl der Sars-Infektionen noch bis Juni 2003 weiter erhöhte. Seit Wochen steigt auch die Zahl der Coronavirus-Infektionen in China immer weiter. Dennoch scheinen die Anleger das Thema mittlerweile abgehakt zu haben, ebenso wie die eher trüben Konjunkturaussichten.

„Die Börsen haben sich schon seit Längerem von den realwirtschaftlichen Vorgängen abgekoppelt“, analysierte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, im Gespräch mit dem „Handelsblatt“.

Die Notenbank-Geldflut hebt alle Boote

Die Widerstandskraft der Aktienmärkte erkläre sich auch durch den Rückenwind der unverändert lockeren Geldpolitik, schreibt die DZ Bank. Seit Jahren halten Notenbanken rund um den Globus das Geld billig und fluten über Anleihenkäufe die Märkte mit Liquidität. Das beflügelt die Börsen. Weil zudem die Zinsen im Keller sind, sind lukrative Anlagen rar und Investoren setzen verstärkt auf Aktien.

Im Euroraum ist ein Ende der Geldflut nicht abzusehen. Und die chinesische Notenbank pumpt aktuell im Kampf gegen mögliche wirtschaftliche Folgen des Virus für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Geld in den Markt. Banken erhalten dort frisches Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz.

Im Krisenfall könnten auch andere Notenbanken intervenieren, um die Wirtschaft zu stützen. Diese Aussicht dürfte die Nerven der Anleger beruhigen. Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sagte jüngst, die Notenbank werde die Entwicklung „sehr aufmerksam“ verfolgen. Die Erfahrungen aus vergangenen Pandemien wie Sars zeige, dass die Corona-Krise zu „signifikanten kurzfristigen Effekten, aber nicht zu langfristigen Effekten führen kann“.

Keine Krise befürchtet

Ähnliche Turbulenzen wie infolge der Finanzkrise 2008/2009, als die Börsenkurse einbrachen und die Weltwirtschaft an den Rande des Kollaps geriet, erwarten Ökonomen nicht. Damals waren die Banken- und Finanzsysteme betroffen, die über Ländergrenzen hinweg eng verflochten sind, wie Commerzbank-Volkswirte erinnern: „Das ist diesmal nicht der Fall.“ Das chinesische Finanzsystem sei von der Corona-Epidemie kaum getroffen und auch nicht eng mit denen westlicher Länder verflochten.

Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sollten Anleger die gute Stimmung an den Börsen allerdings nicht überschätzen: „Angesichts einer nach wie vor fragilen globalen Industriekonjunktur bei gleichzeitig hohen Aktienbewertungen bleiben die Märkte anfällig.“

Einzig die Schwellenländer leiden stark

Für Schwellenländer ist das Coronavirus jedoch ein großer Stolperstein und die Auswirkungen sind in diesem Markt bereits stärker bemerkbar – verunsicherte Investoren zogen in den vergangenen Wochen vermehrt Geld ab: Der MSCI-Index für Schwellenländer-Aktien ohne China fiel zwischen Mitte Januar und Anfang Februar um etwa sieben Prozent. Für viele dieser Staaten ist die Volksrepublik der wichtigste Abnehmer ihrer Rohstoffe wie Sojabohnen, Kohle oder Metallerz. Deren Preise gerieten in den vergangenen Wochen ins Rutschen, was auf die Währungen der Lieferanten durchschlug: So werteten der brasilianische Real, der chilenische Peso oder der südafrikanische Rand deutlich ab.

„Gewiss wird der schwächere Konsum in China die asiatischen Schwellenländer belasten“, fassen die Anlagestrategen vom Vermögensverwalter Nikko zusammen. Vor allem südostasiatische Staaten wie Thailand, Vietnam oder Kambodscha bekämen derzeit die Auswirkungen zu spüren, da der Tourismus aus China quasi komplett zum Erliegen gekommen sei. Der Zeitpunkt des Ausbruchs der Krankheit kurz vor dem chinesischen Neujahr war besonders unglücklich. Zu diesem Anlass ist normalerweise das ganze Land in Bewegung, die Menschen fahren in Urlaub, reisen zur Verwandtschaft und konsumieren überdurchschnittlich viel.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Corona Borealis Studio / Shutterstock.com

