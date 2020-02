Coronavirus führt zu ungewöhnlichen Kursentwicklungen

- von Ira Iosebashvili und Saqib Iqbal Ahmed und Hakan Ersen

New York/Frankfurt (Reuters) - Das Coronavirus stellt an den Börsen die Welt auf den Kopf: Seit Jahresbeginn steigen die US-Aktienmärkte, die Kurse von Staatsanleihen, der Dollar und der Goldpreis im Einklang.

Ein solcher Parallelflug ist ungewöhnlich, da die Gründe für den Kauf dieser Anlageklassen üblicherweise unterschiedlich sind.

Laut Lehrbuch sind Aktien immer dann gefragt, wenn Investoren auf einen wirtschaftlichen Aufschwung setzen. Gleiches gilt für Währungen, die zudem von Spekulationen auf Zinserhöhungen profitieren. In Krisenzeiten setzen Börsianer dagegen auf sichere Anlagen wie Gold oder Bonds.

USA GELTEN ALS RELATIV IMMUN GEGEN CORONAVIRUS-FOLGEN

Trotz der raschen Ausbreitung des Erregers COVID-19 und der drohenden Beeinträchtigungen für die Weltwirtschaft durch Reise-Beschränkungen und die Quarantäne ganzer Städte halten sich die US-Leitindizes nahe ihren kürzlich erreichten Rekordhochs. Gleichzeitig drückt der Ansturm auf US-Staatsanleihen die Rendite der zehnjährigen Bonds auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief. "Marktteilnehmer betrachten US-Anlagen als 'sicheren Hafen', unabhängig von der Anlageklasse", sagt Mark McCormick, leitender Anlagestratege beim Brokerhaus TD Securities.

Experten gehen davon aus, dass die USA weniger anfällig sind für die Belastungen durch das Coronavirus als die Volkswirtschaften Europas und Asiens. Deren Konjunktur hängt stärker vom Handel mit China ab, wo der Erreger bislang am stärksten wütet. Zusätzlichen Schub erhalten US-Aktien und -Anleihen von Hoffnungen, dass die Notenbank (Fed) die Zinsen senken oder Anleihen ankaufen wird, um die dortige Wirtschaft in Schwung zu halten.

Ähnliche Spekulationen gibt es auch um die Europäische Zentralbank (EZB). Daher liegt der Dax trotz seines aktuellen Rücksetzers nur wenige hundert Punkte unter seiner Bestmarke von vergangener Woche. Gleichzeitig rentieren sämtliche Bundesanleihen unter null Prozent.

DOLLAR UND GOLD - EIN UNGEWÖHNLICHES TANDEM

Der Status der Weltleitwährung Dollar als "sicherer Hafen" überlagert den Belastungsfaktor einer möglichen Zinssenkung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, bleibt auf Tuchfühlung mit seinem Drei-Jahres-Hoch aus der vergangenen Woche.

Normalerweise ist seine Aufwertung Gift für den Goldpreis, da es das Edelmetall für Investoren außerhalb der USA verteuert. Dennoch ist die "Antikrisen-Währung" derzeit so teuer wie zuletzt vor sieben Jahren. Auch hier wollen sich Investoren gegen eine Abkühlung der Weltwirtschaft absichern.

Die Korrelation dieser beiden Anlageklassen liegt aktuell bei plus 0,6 - höher als fast durchgängig in den vergangenen zehn Jahren. Die Wechselbeziehung zwischen zwei Kursentwicklungen wird auf einer Skala von minus eins bis plus eins angegeben. Bei minus eins bewegen sich die Preis genau entgegengesetzt, bei plus eins im Gleichklang.

MITGEFANGEN, MITGEHANGEN

Der parallele Preisanstieg birgt Experten zufolge aber auch die Gefahr eines simultanen Absturzes, wenn sich die Anleger gleichzeitig entschließen auszusteigen. Beispiele hierfür sind die Kursrutsche von 2015 und 2016 als Spekulationen auf eine Abkühlung der chinesischen Konjunktur Verkaufswellen auslösten. "Eine weltweite Pandemie könnte sich über Monate hinziehen", warnt Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Moderate Zinssenkungen und Konjunkturprogramme der Regierungen werden daran kaum etwas ändern."

Anlagestrategin Denise Chisholm vom Vermögensverwalter Fidelity warnt dagegen vor überzogenem Pessimismus. Auch 2018 seien die Preise für zahlreiche Anlageklassen gefallen, um im darauffolgenden Jahr wieder zu steigen. Dieses Phänomen sei seit 1975 vier Mal zu beobachten gewesen. Im Schnitt habe der breit gefasste US-Aktienindex Russell 3000 in den Erholungsphasen 17 Prozent zugelegt.