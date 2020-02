Coronavirus greift immer weiter um sich – Südkorea ruft höchste Alarmstufe aus und in Italien steigt die Zahl der infizierten Menschen auf über 100 an!

Die Hiobsbotschaften rund um das Coronavirus reißen nicht ab. Es breitet sich immer mehr auf dem Erdball aus und die Panik wird langsam aber sicher immer größer. Chinas Nationale Gesundheitskommission vermeldete am Samstag 648 neue bestätigte Fälle und 97 weitere Todesfälle. Aber nicht nur im Reich der Mitte steigt die Zahl der infizierten Menschane weiter stark an, auch außerhalb der Volksrepublik breitet sich das Virus rasant aus.

Südkorea geht auf höchste Alarmstufe

In Südkorea wird die Lage mittlerweile auch immer dramamtischer. Das Land vermeldete erst am heutigen Sonntagmorgen 556 Fälle des neuen Coronavirus. damit steigt die Zahl der gesamt Infizierten Menschen in Südkorea auf 602, wie das Korea-Zentrum für Krankheit, Kontrolle und Prävention (KCDC) am Sonntag mitteilte. Über 50 Prozent der neuen Fälle stammen aus einer Kirche in der Stadt Daegu im Südosten des Landes, wie CNBC heute in seinem aktuellen Ticker zum Coranavirus berichtet.

In Italien spitzt sich die Lage ebenfalls zu – 2 Menschen verstorben

In Europa ist aktuell Italien am schlimmsten vom Coronavirus betroffen. Im Land selbst ist es die Region Lombardai, die gerade von dem Virus heimgesucht wird. Hier wurden mittlerweile 89 Fälle bestätigt, was die landesweite Zahl der Infektionen auf mehr als 100 ansteigen lässt. In den beiden am stärksten betroffenen Regionen, der Lombardei und Venetien, wurden Sportveranstaltungen abgesagt und die Behörden haben laut einem Reuters-Bericht Schulen und Universitäten geschlossen.

Wie CNBC weiter berichtet sollen in Norditalien am Samstag nach dem Tod von zwei Infizierten und einer wachsenden Zahl von Fällen ohne direkten Zusammenhang mit dem Ursprung des Ausbruchs im Ausland ein Dutzend Städte tatsächlich gesperrt worden sein.

Auch die dpa berichtet, dass die italienische Regierung, die am stärksten betroffenen Städte abriegeln will, um die Ausbreitung des Coronavirus im Norden des Landes stoppen.

Iran ebenfalls betroffen – bereits 8 Todesfälle

Auch der Iran vermeldet ein weiteres Todesopfer durch das Coronavirus. Damit hat sich die Zahlen der verstorbenen Menschen auf mittlerweile 8 Todesfälle erhöht. Laut der Nachrichtenagentur Reuter sind im Iran aktuell 43 bestätigte Infektionsfälle aufgetreten. Die Zahl soll vom iranischen Gesundheitsministerium bestätigt worden sein. Damit hat sich die Zahl der Infizierten im Vergleich zur letzten Meldung mehr als verdoppelt. Hier wurde von 18 bestätigten Infektionen gesprochen.

Wie werden die Märkte reagieren?

Bereits vergangenen Freitag hatte die Dax-Familie und die großen US-Indizes mit Kursabschlägen auf die schlechten Nachrichten rund um das Coronavirus reagiert. Zuvor wurde die Lage ausgeblendet und fast alle wichtigen Indizes kletterten auf neue Höchststände. Da sich die Lage am Wochenende weiter verschlechtert, könnte die Kurse zu Wochenbeginn weiter fallen.

Von Markus Weingran

Bild: Design_Cells / shutterstock.com

