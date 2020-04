Coronavirus: Herstellungsvorgaben für Käse in Frankreich geändert

PARIS (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Pandemie sind in Frankreich die Herstellungsbedingungen für mehrere Käsesorten mit der geschützten Ursprungsbezeichnung AOP vorübergehend geändert worden. Damit es zu keinen großen Verlusten von bereits produzierter Milch kommt, wurden die Vorgaben bei der Herstellung von Bleu d'Auvergne, Comté, Saint-Nectaire und Fourme d'Ambert vorübergehend angepasst, wie in einem am Sonntag veröffentlichten Dekret der französischen Regierung mitgeteilt wurde. Die Änderungen betreffen unter anderem die erlaubten Lagerungszeiten von Milch vor der Verarbeitung und die vorgegeben Temperaturen zur Lagerung des Käses.

Wegen der Covid-19-Pandemie haben in Frankreich derzeit keine Freiluftmärkte geöffnet. Auch Restaurants bleiben geschlossen, weshalb der Bedarf an frischem Käse laut Medienberichten gesunken ist. Die Coronavirus-Krise fällt mit der Hochzeit der Milch-Produktion im Frühjahr zusammen, berichtete die Tageszeitung "Le Figaro" am Montag. Der französische Molkereiverband CNIEL hatte demnach Landwirten, die freiwillig ihre Milchproduktion reduzierten, finanzielle Unterstützung versprochen.

Bei der Herstellung von AOP-Käse stammt die Milch aus derselben Region, in der sie verkäst wird und in welcher auch der Käse bis zur Reife gepflegt wird. Die Bedingungen für die Herstellung und den Vertrieb von AOP-Käse sind normalerweise sehr streng./ari/DP/mis