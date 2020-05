Coronavirus: Sollte man jetzt investieren oder warten, bis sich der Aktienmarkt bessert?

Die Coronavirus-Krise hat die Weltwirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Mit dem Lockdown in vielen großen Volkswirtschaften haben dutzende Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren.

Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt. Die Unternehmen melden steigende Verluste, und viele haben Mühe, genug Geld aufzutreiben, um diese Situation zu überleben.

In diesem Umfeld ist es keine Überraschung, dass einige Anleger lieber ihr Pulver trocken halten. Während die Coronavirus-Krise weiter grassiert, wollen viele erst einmal sehen, wie die Welt damit fertig wird.

Markteinbruch

Aber das könnte ein Fehler sein. Untersuchungen zeigen, dass die beste Zeit, dann ist, wenn alle anderen fliehen.

Wenn es so aussieht, als ob die Krise nachzulassen beginnt, ist es im Allgemeinen zu spät, um noch Schnäppchen zu machen.

Daher könnte es Zeitverschwendung sein, zu warten und zu versuchen, den Markt zu timen, während man auf ein Ende der Coronavirus-Krise wartet. Es ist zwar unmöglich vorherzusagen, was die Zukunft für den Aktienmarkt bereithält, aber wir wissen, dass sich der Markt auf lange Sicht von jedem bedeutenden Rückschlag erholt hat.

Tatsächlich hat der FTSE 100 seit seiner Einführung Mitte der 1980er Jahre mehrere große Bärenmärkte erlebt. Jedes Mal hat sich der Index erholt. Obwohl es einige Jahre gedauert hat, haben Anleger, die den Index gleich am Anfang gekauft haben, in den letzten vier Jahrzehnten nur eine positive Rendite erzielt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dieses Mal den gleichen Trend sehen werden.

Davon abgesehen ist es, wie bereits erwähnt, unmöglich zu sagen, wie sich der Markt kurzfristig entwickeln wird. Daher müssen die Anleger auf weitere Volatilität vorbereitet sein.

In den nächsten Wochen und Monaten, wenn das wahre Ausmaß der Coronavirus-Krise bekannt wird, könnte der Markt noch viel weiter fallen. Er könnte aber auch weiter steigen. Wir wissen es nicht.

Die beste Strategie

Daher scheint die beste Anlagestrategie für den aktuellen Markt der “Durchschnittskosteneffekt” zu sein. Dabei investiert man jeden Monat eine bestimmte Summe in den Markt, um seine Investitionen über einen langen Zeitraum zu verteilen.

Das bedeutet, dass man unabhängig davon, wie sich der Markt in den nächsten Monaten entwickelt, in der Lage sein sollte, von eventuellen Höchst- oder Tiefstständen zu profitieren, ohne zu viel Zeit mit der Beobachtung der einzelnen Positionen zu verlieren.

Mit dem Durchschnittskosteneffekt kauft man mehr Aktien, wenn der Markt fällt, und weniger, wenn er steigt. Auf diese Weise kann die Rendite auf lange Sicht erheblich gesteigert werden.

Dies ist keine perfekte Strategie, aber auf lange Sicht sollte dieser Ansatz eine stetige positive Rendite erzielen.

Wenn man also heute Geld zu investieren hat, macht es keinen Sinn, auf das Ende der Coronavirus-Krise zu warten. Bis sie vorbei ist, könntest du die Chance verpasst haben.

Stattdessen ist es vielleicht am besten, einen regelmäßigen Investitionsplan aufzustellen und den Markt die Arbeit für dich erledigen zu lassen.

The post Coronavirus: Sollte man jetzt investieren oder warten, bis sich der Aktienmarkt bessert? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 01.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images