Coronavirus-Sorgen machen Europas Börsen zu schaffen

Frankfurt (Reuters) - Wegen drohender wirtschaftlicher Belastungen durch zusätzliche Pandemie-Beschränkungen scheuen Anleger Engagements am Aktienmarkt.

Dax und EuroStoxx50 bröckelten am Dienstag um jeweils 0,2 Prozent auf 13.699 beziehungsweise 3557 Punkte ab. "Vieles von dem Weg zurück in die Normalität wurde in den vergangenen Wochen und Monaten eingepreist", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Da stellt sich zu einem Zeitpunkt, an dem Großbritannien seinen harten Lockdown verlängert und auch die Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs die Restriktionen für Deutschland auf gar keinen Fall lockern wird, die Frage, ob ein Einstieg am Aktienmarkt angebracht ist", sagte Stanzl.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners hält einen Kurssturz gleich zu Jahresbeginn allerdings für unwahrscheinlich. "Im Moment stehen jede Menge Anleger mit vollen Taschen an den Seitenlinien, die nur darauf warten, bei niedrigeren Kursen einzusteigen", sagte Altmann.

STICHWAHL FÜR ZWEI SENATSPOSTEN IN DEN USA

Auch die mit Spannung erwartete Stichwahl für die beiden Senatsposten des US-Bundesstaats Georgia machten Investoren vorsichtig. Sollten die Demokraten des designierten US-Präsidenten Joe Biden neben dem Repräsentantenhaus auch im Senat die Oberhand gewinnen, sei mit einer Ausweitung der Staatsverschuldung zu rechnen, prognostizierte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Verteidigten die Republikaner ihre Mehrheit, würden sie zusätzliche Ausgaben sicher blockieren und dadurch die Notenbank Fed zwingen, zur Abfederung der Coronavirus-Folgen in die Bresche zu springen. "Die heutige Stichwahl ist für den Devisenmarkt also keine Wahl zwischen Dollar-Stärke und -Schwäche sondern zwischen langsamerer und schnellerer Dollar-Abwertung." Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, notierte mit 89,714 Punkten nur knapp über seinem Drei-Jahres-Tief vom Montag.

Aufmerksam verfolgten Börsianer zudem die Beratungen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Länder wie Russland gehören, zur Öl-Förderbremse. Am Montag hatten sich die Staaten nicht über die künftigen Quoten einigen können. "Wegen der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen verdüstern sich die kurzfristigen Nachfrage-Aussichten", schrieben die Experten des Resarch-Hauses Fitch Solutions. In den kommenden Monaten müsse mit Rückgängen gerechnet werden. Der Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee stabilisierte sich nach dem Rückgang vom Montag bei 51,10 Dollar je Barrel (159 Liter).

TUI UND DIALOG SEMICONDUCTOR IM AUFWIND

Bei den Unternehmen rückte TUI ins Rampenlicht. Die Eigner des durch die Pandemie besonders hart getroffenen Reise-Veranstalters sollen im Tagesverlauf über ein knapp zwei Milliarden Euro schweres Rettungspaket abstimmen. Bei der in diesem Rahmen geplanten Kapitalerhöhung darf Großaktionär Alexej Mordaschow einer Entscheidung der Finanzaufsicht BaFin zufolge seine Beteiligung auf bis zu 36 Prozent ausbauen, ohne den übrigen Aktionären ein sonst übliches Übernahmeangebot unterbreiten zu müssen. TUI-Aktien stiegen um 1,6 Prozent.

Die Papiere von Dialog Semiconductor verteuerten sich um 3,7 Prozent, nachdem der Chip-Designer für das abgelaufene Quartal einen Umsatz über Markterwartungen in Aussicht gestellt hatte. Vorläufigen Berechnungen zufolge lagen die Erlöse bei 436 bis 441 Millionen Dollar. Ursprünglich hatte das Unternehmen 380 bis 430 Millionen Dollar angepeilt. Dialog verdanke dies wohl vor allem der Nachfrage seines wichtigen Kunden Apple, kommentierte Analyst Matthew Ramsay vom Vermögensverwalter Cowen.