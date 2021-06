Corus Entertainment kündigt vierteljährliche Dividende an

Der kanadische Medienkonzern Corus Entertainment Inc. (ISIN: CA2208741017, TSE: CJR.B) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,06 kanadischen Dollar (CAD) an seine Anteilsinhaber aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 30. September 2021 (Record date: 15. September 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,24 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 6,31 CAD (Stand: 29. Juni 2021) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Auszahlungsweise 3,80 Prozent.

Im dritten Quartal (31. Mai 2021) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 403 Mio. CAD (Vorjahr: 348,97 Mio. CAD), wie ebenfalls am 29. Juni 2021 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 40,7 Mio. CAD nach einem Verlust von 752,3 Mio. CAD im Vorjahr.

Corus, mit Hauptsitz in Toronto, ist im Jahr 1999 aus dem Telekommunikationsunternehmen Shaw Communications ausgegliedert worden. Das Unternehmen betreibt Fernseh- und Radiosender.

Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn 2021 auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto ein Plus von 47,43 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 1,23 Mrd. CAD (Stand: 29. Juni 2021).

