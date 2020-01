Costamare wird eine konstante Dividende ausschütten

Der Containerschiff-Betreiber Costamare Inc. (ISIN: MHY1771G1026, NYSE: CMRE) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Ausbezahlt wird die vierteljährliche Dividende am 5. Februar 2020 (Record date: 21. Januar 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit unverändert 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 9,85 US-Dollar (Stand: 3. Januar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,06 Prozent. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Gewinn von 36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14 Mio. US-Dollar), wie am 23. Oktober berichtet wurde. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2019 betrug der Gewinn 63,11 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 47,51 Mio. US-Dollar). Costamare ist 1975 gegründet worden. Insgesamt werden derzeit 75 Containerschiffe mit einer Frachtkapazität von rund 538.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) betrieben. Die Firma hat ihren rechtlichen Sitz auf den Marshallinseln. Der operative Firmensitz ist in Athen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,36 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 1,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Januar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de