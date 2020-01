COSTCO - Das sieht jetzt gut aus!

Das Fazit der jüngsten Betrachtung von Anfang Dezember ("Rutschgefahr bei diesem Nasdaq100-Wert") für die Anteilsscheine des im Nasdaq100 gelisteten Einzelhändlers lautete "Hier muss in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell mit Abwärtsdruck gerechnet werden - das nächste Kursziel auf der Unterseite liegt im Bereich 272 bis zu 75 USD. Ein Rutsch in diese Zone ist das präferierte Szenario, solange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 207 USD gelingt - nach der Kursrally der vergangenen Monate besteht hier größerer Konsolidierungsbedarf aus charttechnischer Sicht."

Abwärtsszenario läuft an

Während der S&P500 noch am vergangenen Donnerstag ein neues Allzeithoch markieren konnte, ist die Costco-Aktie weit davon entfernt. Vielmehr nimmt das präferierte Abwärtsszenario so langsam aber sicher an Fahrt auf.

Die Aktie ist kurz davor, dass Dezembertief bei 288 USD zu unterbieten. In dem Falle sollte der gewünschte Abwärtsdruck aufkommen und die Aktie ihr Kursziel 272/75 USD in den kommenden Tagen und Wochen erreichen. Erst Kurse oberhalb von 300 USD bringen aus charttechnischer Sicht Entspannung für die Bullen.

Costco Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)