Costco Wholesale schüttet unveränderte Dividende aus

Die amerikanische Großhandelskette Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, NASDAQ: COST) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,70 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die nächste Zahlung erfolgt am 13. November 2020 (Record date: 30. Oktober 2020).

Im April 2020 kündigte der Konzern eine Anhebung um 7,7 Prozent oder fünf US-Cents auf den aktuellen Betrag an. Der Konzern aus Issaquah im US-Bundesstaat Washington schüttet auf das Jahr hochgerechnet 2,80 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 378,34 US-Dollar (Stand: 14. Oktober 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,74 Prozent. Am 31. Mai 2004 zahlte Costco seine erste vierteljährliche Dividende an die Investoren aus (0,10 US-Dollar). Seitdem wurde die Ausschüttung jedes Jahr erhöht.

Costco Wholesale ist am 15. September 1983 in Seattle gegründet worden und betreibt derzeit insgesamt 796 Großmärkte. Davon befinden sich 552 in den USA und Puerto Rico, 102 in Kanada, 39 in Mexiko, 29 im Vereinigten Königreich, 27 in Japan, 16 in Korea, 13 in Taiwan, 12 in Australien, 3 Lagerhäuser in Spanien und jeweils 1 in Island, Frankreich und in China. Im vierten Quartal (30. August 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 53,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 47,5 Mrd. US-Dollar), wie am 24. September 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,39 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,1 Mrd. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 28,72 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 166,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Oktober 2020).

Redaktion MyDividends.de