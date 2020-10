Coty gibt Ausweitung von Kylie Skin auf Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien bekannt

Neue DTC-Websites erleichtern Zugang zur begehrten Hautpflegemarke

Coty Inc. (NYSE:COTY) meldet den Start der Direktvertriebs-Flaggschiff-Websites für Kylie Skin in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien. Als eine der wachstumsstärksten und in den sozialen Medien populärsten Kosmetikmarken ist die weltweite Verfügbarkeit für die Mission unserer Marke von größter Bedeutung.

Über die sich aus den bestehenden Einzelhandelspartnerschaften ergebenden Möglichkeiten hinaus können Verbraucher damit direkt über die D2C (Direct to Consumer)-Websites ihre Lieblingsprodukte in lokalen Sprachen und Währungen erwerben, ohne dass zusätzliche Zollkosten und –gebühren anfallen. Außerdem ermöglicht das neu gestartete Direktvertriebsnetz eine schnellere Lieferung der Produkte an den Verbraucher.

Über ihre Social-Media-Kanäle hat Kylie eine starke Beziehung zu ihren Fans und Kunden aufgebaut und weltweit Nachfrage nach ihren leistungsstarken Hautpflegeprodukten geweckt. „Wir beobachten nach wie vor, dass die Kollektionen schnell ausverkauft sind. So war der vor kurzem an ihrem Geburtstag im August eingeführte Lip Balm Set innerhalb von 18 Minuten bereits vergriffen“, so Simona Cattaneo, President Luxury Brands bei Coty. „Der Start der internationalen Websites von Kylie Skin untermauert auch das strategische Engagement von Coty für die Stärkung des Direct-to-Consumer-Geschäftsmodells.”

Kylie Jenner kommentierte: „Der Start von KylieSkin.com in Märkten auf der ganzen Welt freut mich sehr. Ich hatte schon immer den Wunsch, meine Hautpflege-Reihe weltweit mehr Verbrauchern zugänglich zu machen, und mit den neuen Websites wird der Kauf der Produkte jetzt einfacher und die Lieferung schneller. Ich freue mich auf den Kontakt mit mehr Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien, um von ihren Lieblingsprodukten zu erfahren und wie sie diese in ihrer tägliche Routine verwenden.”

Kylie Jenner zählt mit über 300 Millionen Followern auf ihren persönlichen und Marken-Social-Media-Kanälen zu den weltweit am meisten bewunderten Personen. Auch ist sie eine der einflussreichsten Stimmen weltweit bei Käufern von Kosmetika. Kylie Skin wurde im Mai 2019 gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der am meisten verkauften Hautpflegemarken in den USA.

Die DTC-Websites bieten bei ihrem Start einen Mix von Produkten aus der Kylie Skin-Reihe an und werden im Laufe der Zeit ihr Angebot ausbauen. Alle Produkte sind tierversuchsfrei, vegan, glutenfrei, paraben- und sulfatfrei und für jeden Hauttyp geeignet.

Zum anfänglichen Sortiment der europäischen DTC-Websites gehören die Produkte Coconut Body Scrub & Lotion, Vanilla Milk Toner, Kylie Skin Travel Bag, Walnut Face Scrub, Hydrating Face Mask, Eye Cream, Vitamin C Serum, Foaming Face Wash und Face Moisturizer.

Das Anfangssortiment der australischen DTC-Website umfasst die Produkte Face Moisturizer, Vanilla Milk Toner, Foaming Face Wash, Coconut Body Scrub, Walnut Face Scrub, Hydrating Face Mask, Vitamin C Serum und Eye Cream.

Nachfolgend die Links zu den DTC-Websites:

Großbritannien: https://www.kyliejennerskin.co.uk?cid=uk_im_pr_sitelaunch



Frankreich: https://www.kyliejennerskin.fr?cid=fr_im_pr_sitelaunch



Deutschland: https://www.kyliejennerskin.de?cid=de_im_pr_sitelaunch



Australien: https://kyliejennerskin.com.au?cid=au_im_pr_sitelaunch

Soziale Medien:

Instagram: @kylieskin



Facebook: https://www.facebook.com/KylieSkin/

Über Coty Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem kultigen Markenportfolio in den Bereichen Duft, Farbkosmetika, Haarfärbe- und Styling-Produkte sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führend bei Düften, eine starke Nummer Zwei bei Salonhaarfärbe- und Styling-Produkten und die Nummer Drei bei Farbkosmetika. Die Produkte von Coty werden in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

Über Kylie Jenner

Mit insgesamt über 300 Millionen Followern, Tendenz steigend, gehört Kylie‎ Jenner zu den weltweit populärsten Personen in den sozialen Medien. Kylie ist eine erfolgreiche Unternehmerin, Beauty-Mogul, Modedesignerin, Autorin, TV-Persönlichkeit und Stilikone. Inspiriert von ihrer Liebe zu Makeup und ihrer Leidenschaft fürs Geschäft, gründete Kylie im November 2015 ihre Kosmetikmarke Kylie Cosmetics. Das erste Produkt, der Kylie Lip Kit, war ein Verkaufserfolg und ihre eCommerce-Website KylieCosmetics.com zählt jetzt zu den weltweit erfolgreichsten Online-Stores. Kylie hat ihre Kollektion erweitert und bietet jetzt nicht nur Lippen-Produkte, sondern auch Produkte wie Eyeliner, Lidschatten, Rouge, Highlighter, Concealer, Pinsel und Kosmetiktaschen. Außerdem gestaltet sie Sets in limitierter Auflage, die das ganze Jahr über eingeführt werden. Da Kosmetik und Hautpflege Hand in Hand gehen, wuchs in Kylie nicht lange nach der Gründung von Kylie Cosmetics der Wunsch, Kylie Skin zu gründen. Im Mai 2019 startete Kylie Skin online mit sechs Produkten, die tierversuchsfrei, vegan, glutenfrei, paraben- und sulfatfrei sind und sich für alle Hauttypen eignen. Die Einführung war ein Verkaufserfolg und die Marke arbeitet jetzt mit der großen Kosmetikkette Ulta Beauty in den USA zusammen. Seit der Gründung hat Kylie die Kollektion um Körperpflege- und Lippenprodukte erweitert. Auch kreiert sie beständig neue Produkteinführungen. Zum Wohltätigkeitsengagement von Kylie gehören große Spenden an Smile Train und Teen Cancer America.

