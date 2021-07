Coty widmet sich der Neuerfindung von Dufttestern für eine neue Ära

Coty führt in den nächsten 12 Monaten weltweit einen berührungslosen Dufttester im Einzelhandel ein

Mit dem intelligenten Gerät erhalten die Einzelhändler Zugang zu Nutzungsdaten zur Optimierung von Produktpositionierung und Kundenerlebnis

Die Entwicklung erfolgte gemeinsam mit dem Start-up Êverie, das auf intelligente Geräte, Mikrodosierung und Zerstäubungstechnologien spezialisiert ist

Neues Verfahren zum Testen von Düften soll Abfallmengen bei Düften senken und die Lebensdauer der Testflakons erhöhen

Coty Inc. (NYSE:COTY), ein weltweit führender Kosmetikkonzern, der im Duftbereich global marktführend ist, meldete heute die Einführung eines berührungslosen Dufttesters auf digitaler Basis, der in den nächsten 12 Monaten bei Kosmetikeinzelhändlern eingesetzt werden soll. Ab diesem Monat werden die Geräte in stationären Einzelhandelsgeschäften in wichtigen europäischen Märkten unter realen Bedingungen getestet und für Asien ist im Laufe dieses Jahres ebenfalls ein Versuch geplant.

Der berührungslose Dufttester von Coty, eine digitale Innovation, legt die Entdeckung von Düften im Laden ganz in die Hände der Kunden. Während Sprühtester in der Luft erdrückend und für die Sinne und in der Umgebung aufdringlich wirken können, gibt dieses Gerät nur einen einzigen Tropfen Flüssigkeit direkt auf den Arm oder ein Tuch ab und das Testen gestaltet sich für den Kunden weniger invasiv. Für Coty und auch die Einzelhändler ermöglichen die entsprechenden Daten überdies die Optimierung der Platzierung der Tester und des Kundenerlebnisses, da sichergestellt ist, dass Schönheitsberater bei Bedarf zur Stelle sein können.

Coty kooperiert dabei mit dem französischen Start-up Êverie, das auf intelligente Geräte, Mikrodosierung und Zerstäubungstechnologien spezialisiert ist, damit der berührungslose Dufttester von Coty zum Einsatz kommen kann. Eine multidisziplinäre Gruppe von Coty hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Êverie an der Entwicklung eines vernetzten, pflegeleichten und nachhaltigen Geräts zusammengearbeitet. Dieser berührungslose Dufttester kommt wochenlang ohne Batterieaufladung aus und senkt den Duftverlust gegenüber herkömmlichen Testern. Er wird mit allen Dufttestern von Coty kompatibel sein und kann für alle Marken von Coty individuell angepasst werden.

Claire Catherine-Mercier, Vice President Retail Experience, sagte:

„Mit dem berührungslosen Dufttester von Coty wurde gemeinsam mit Êverie eine bahnbrechende Innovation entwickelt. Mit Blick auf die Rückkehr der Kunden in den Einzelhandel für den persönlichen Einkauf stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Verbraucher bei uns stets im Vordergrund. Da nur ein einziger Flüssigkeitstropfen auf die Haut gelangt und der Duft wie bei herkömmlichen Testern erhalten bleibt, werden mit dieser neuen Technologie unnötiger Abfall vermieden und eine sichere, berührungsfreie Alternative für das Testen geboten.“

Parallel zu dieser Ankündigung werden auch weltweit die Geschäfte wieder geöffnet, während Hygiene und Sicherheit zu einem wichtigen Bestandteil des Einkaufserlebnisses im stationären Einzelhandel geworden sind. Durch das neue luxuriöse Testverfahren ohne Berührung werden solche Verbraucher, die Parfüm vor dem Kauf gerne ausprobieren, unterstützt und der Umsatz in den Geschäften schließlich gesteigert.

Über Coty Inc.

Coty zählt zu den größten Kosmetikunternehmen der Welt und führt ein renommiertes Markenportfolio für Duft, dekorative Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führender Anbieter von Parfüms, die Nummer drei bei dekorativer Kosmetik und vertreibt Produkte in über 150 Ländern auf der ganzen Welt. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

Über Êverie

Êverie, ein junges und innovatives Unternehmen, setzt den Fokus konsequent auf die Neuerfindung von Schönheitsritualen in Partnerschaft mit bekannten Marken. Mit Schwerpunkt auf Duft, Hautpflege und Make-up verfügen wir über eigene bahnbrechende Technologien für die Mikrofluidik, Zerstäubung und Mikroabgabe von Flüssigkeiten. Diese Technologien werden die Basis einer ganzen Reihe neuer Produkte sein. Êverie engagiert sich für einen ganzheitlichen Innovationszyklus, von der Entstehung bis zur Industrialisierung. Êverie mit Sitz in Südfrankreich wurde 2011 von Wim Meulenkamp (CEO) und Laurent Foucher (CTO) gegründet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210712005420/de/

Investor Relations Olga Levinzon, +1 212 389 7733

olga_levinzon@cotyinc.com

Medien – für Coty Antonia Werther, +31 621 394495

Antonia_Werther@cotyinc.com

Medien – Für Êverie Wim Meulenkamp, CEO Êverie

+33 (0)7 86 39 00 23

Wim.meulenkamp@everie.com