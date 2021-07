Countdown zum Robinhood IPO und Analysten verteidigen Facebook und PayPal

Replaced by the video

00:00 - Intro

01:50 - Alles zum Robinhood Börsengang

07:42 - US-Wirtschaftswachstum enttäuscht. Reaktion der FED?

10:40 - Fazit zur Berichtssaison: MEGA-Zahlen, aber kaum positive Reaktionen!

11:25 - Fazit zu Facebook, PayPal Quartalszahlen

17:40 - Apple-Aktie tendiert nach Ergebnissen meistens schwächer

18:20 - Ford ist Star des Tages. Good News Auto-Sektor.

20:00 - News um Delta-Variante lässt Wall Street weiterhin kalt.

21:50 - Fortsetzung der China Big-Tech-Erholung

PayPal und Facebook tendieren nach den Quartalszahlen schwächer, wobei beide Aktien von Analysten verteidigt werden. Insgesamt ist die Nachrichtenlage an der Wall Street positiv, mit soliden Ergebnissen von Ford, Qualcomm und Mastercard. Auch die Erholung bei chinesischen Tech-Aktien setzt sich fort. Der Sektor war technisch überverkauft und bekommt auch durch Kommentare der chinesischen Staatsmedien Stützung. Was den Börsengang von Robinhood betrifft, liegt der Kurs mit 38 Dollar am unteren Ende der Spanne. Die Bewertung ist damit trotzdem im Branchenvergleich hoch.