COVESTRO - Abwärtstrend hat ein klares Ziel vor Augen

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 45,470 € (XETRA)

Covestro erzielt 2021 einen Umsatz von €15,9 Mrd (VJ: €10,7 Mrd, Analystenprognose: €15,35 Mrd), ein Ebitda von €3,09 Mrd (VJ: €1,47 Mrd, Prognose: €3,12 Mrd), einen freien operativen Cashflow von €1,43 Mrd (VJ: €530 Mio, Prognose: €1,49 Mrd) und einen Nettogewinn von €1,62 Mrd (VJ: €459 Mio, Prognose: €1,63 Mrd). Dividendenvorschlag von €3,40 je Aktie (VJ: €1,30 je Aktie, Prognose: €3,34). Im Ausblick auf 2022 erwartet Covestro ein Ebitda von €2,5 bis €3,0 Mrd (Prognose: €2,73 Mrd) und einen freien operativen Cashflow von €1,0 bis €1,5 Mrd (Prognose: €1,22 Mrd).Quelle: Guidants News

Die gestern in der Vorbörse veröffentlichten Covestro-Zahlen wurden von den Anlegern zunächst positiv aufgefasst und die Aktie mit einem starken Aufwärtsgap über die ehemalige Unterstützung bei 48,18 EUR zurückbefördert. Damit wurde aber zugleich der bärische Pullback an die Unterseite einer Seitwärtsphase abgeschlossen, deren Unterschreiten in der letzten Woche ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst hatte.

Von der Kursspitze bei 50,18 EUR brach die Aktie über 8 % ein und setzte an das Mehrmonatstief bei 45,83 und die Unterstützung bei 45,50 EUR zurück, die heute morgen ihrerseits unterschritten wurden.

Zweite Verkaufswelle bahnt sich an

Sollte sich die aktuelle Intradayerholung nicht deutlich über 45,83 EUR fortsetzen, könnte der Abverkauf der letzten Wochen direkt bis 43,45 EUR führen. An dieser untergeordneten Unterstützung könnte die Aktie eine kleine Erholung starten. Übergeordnet liegt das Kursziel der Verkaufssignale der letzten Wochen aber bei 39,57 EUR, dem Beginn der letzten Rallyphase aus dem Oktober 2020.

Sollte der Bereich um 46,00 EUR und das heutige Eröffnungsgap dagegen überschritten werden, könnte eine Erholung bis an den markanten Widerstand bei 48,18 EUR folgen. Hier dürfte die Verkäuferseite wieder aktiv werden und damit eine weitere Erholung bis 50,18 EUR verhindern.

Covestro Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)