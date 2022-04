COVESTRO - Aktie heute mit Dividendenabschlag

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 43,000 € (XETRA)

Covestro ist heute optisch der größte Verlierer im Dax. Der Grund für diesen Rückschlag ist der Dividendenabschlag in Höhe von 3,40 EUR je Aktie. Welche Auswirkungen hat dieser Abschlag auf das Chartbild?

Die Covestro-Aktie startete im März 2020 nach einem Allzeittief bei 23,54 EUR zu einer starken Erholung. Diese führte die Aktie bis 03. März 2021 auf ein Hoch bei 63,24 EUR.

Seit etwas über einem Jahr befindet sich der Wert erneut in einer Abwärtsbewegung. Am 24. Februar 2022 durchbrach der Wert die wichtige Unterstützungszone um 48,82-48,18 EUR. Nach einem Test der Unterstützung bei 39,50 EUR erholte sich die Aktie an diese Zone, auch in den letzten Tagen näherte sie sich wieder dieser Zone an. Mit dem heutigen Dividendenabschlag dreht der Wert deutlich unter dieser Zone wieder nach unten ab.

Weitere Verkaufswelle?

Der Dividendenabschlag würgt eine kurzfristige Rally ab. Diese kann aktuell als bärische Flagge eingeordnet werden. Daraus lässt sich ein rechnerisches Ziel bei 39,78 EUR ableiten. Es käme also erneut zu einem Test der Unterstützung bei 39,50 EUR. Sollte diese Marke nicht halten, wäre der Weg bis zum log. 61,8 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 34,34 EUR geebnet.

Um diesen Abverkauf zu verhindern, müsste die Aktie zügig einen Boden auf Intradayebene ausbilden. Nach den ersten Minuten des heutigen Handels ist davon aber noch nicht zu sehen, kann es auch gar nicht. Prozyklische Kaufsignale sind aktuell wegen des großen Dividendenabschlags meilenweit entfernt.

Fazit: Der Dividendenabschlag kommt zu einem aus charttechnischer Sicht ungünstigen Zeitpunkt. Daher könnte es durchaus noch einmal einen Rückfall auf das Jahrestief geben.

