COVESTRO - Aktie nach Erholung an wichtigem Widerstandsbereich

Die Covestro-Aktie erholte sich nach dem Allzeittief bei 23,54 EUR aus dem März 2020 deutlich und kletterte bis März 2021 fast an den Widerstandsbereich um 63,24-64,20 EUR. Nach diesem Hoch lief der Wert lange in einem Trendkanal flach abwärts.

In der vorletzten Woche fiel die Aktie aus diesem Trendkanal nach unten raus und setzte in der letzten Woche direkt auf der Unterstützung bei 39,41 EUR auf. Ausgehend von dieser Marke erholt sich die Aktie und steigt an die Unterkante des Trendkanals und damit auch an den Widerstandsbereich zwischen 48,18 EUR und 48,82 EUR an.

Was wäre möglich, wenn …

Gelingt der Covestro-Aktie ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich, dann könnte die Erholung der letzten Tage fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 57,50-58,00 EUR und damit an den Abwärtstrend seit März 2021 wäre möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 39,41 EUR abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung drohten. Abgaben bis 34,34 EUR wären denn zügig möglich. Auch ein Abverkauf auf den Bereich zwischen 24,35 und 23,54 EUR wäre dann nicht ausgeschlossen.

