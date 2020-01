COVESTRO - Aktie unter Druck!

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 40,060 € (XETRA)

Das aktive Kaufinteresse im Deutschen Aktienindex hält sich heute in Grenzen und der Markt liegt mit ca. einem Prozent ordentlich im Minus. Besonders schlimm hat es dabei die Covestro-Aktie erwischt. Diese gibt über 4,50 % nach und führt damit die Verliererliste im Dax mit großem Abstand vor der Infineon-Aktie und BASF an. Konkrete News für diesen Ausverkauf in der Aktie scheint es momentan nicht zu geben. Eventuell handelt es sich lediglich um eine Stoppwelle, denn mit den allgemeinen Verkäufen fällt in der Aktie heute die zuletzt gute Unterstützung um 41 EUR.

Stoppwelle hin oder her…

Unabhängig vom Grund für den heutigen Abverkauf präsentiert sich die Covestro-Aktie mit den Verlusten angeschlagen. Bereits Ende Oktober beendeten die Bären die vorangegangene Erholung im Bereich des EMA 200. Seitdem fällt der Aktienkurs immer wieder auf ein kurzfristig neues Tief zurück und mit Notierungen unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte bewegt man sich auch trendtechnisch in einem bärischen Umfeld. Nachdem jetzt auch der Unterstützungsbereich bei 41 EUR gebrochen wurde, dürfte man die nächste Unterstützungszone bis hin zu 37,30 EUR ansteuern. Dieser Preisbereich wurde im letzten Jahr kräftig gekauft und könnte weiterhin als Unterstützung fungieren. Sollten sich die Käufer dort jedoch nicht durchsetzen können, könnte es weiter abwärts auf 30 EUR gehen. Einen nächsten Support findet man dann erst im Bereich des Allzeittiefs um 24,50 EUR.

Eine Bodenbildung würde die Lage hingegen entspannen. Im kurzfristigen Bereich wären anschließend Gewinne zum EMA 50 und eventuell sogar wieder bis in den Bereich von 47 EUR möglich. Dort stünde eine nächste, in diesem Fall auch mittelfristige Entscheidung an. Für das ganz große Comeback der Bullen wäre es notwendig, den dortigen Widerstandsbereich bis hin zu 48,18 EUR nachhaltig zu überwinden. Alles darunter dürfte auf mittelfristige Sicht maximal ein Bodenbildungsversuch in einem bärischen Umfeld darstellen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)