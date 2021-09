Covestro: CEO-Steilemann zeichnet positives Geschäftsbild – „Wir können uns im Moment vor Aufträgen nicht retten.“

Covestro-Chef Markus Steilemann hat im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX zuletzt ein positives Bild für das Geschäft des Kunststoffkonzerns gezeichnet. Eine starke Nachfrage der Bauindustrie, von Autobauern, aber auch nach Elektronik und Medizinprodukten liefern unverändert Rückenwind. Gerade mit Blick auf das laufende dritte Quartal sei er weiterhin sehr optimistisch, sagte Steilemann. Der Dax -Konzern spüre bislang mit Blick auf die Lieferketten auch keine Folgen des Hurrikans „Ida“, der vor allem den Süden der USA schwer getroffen hatte.

„Das einzige Thema ist natürlich, dass in der Region rund um Louisiana der eine oder andere Industrieteilnehmer sitzt, der ähnliche Produkte herstellt.“ Das mache die Situation für die Kunden nicht besser, das Thema Kundenzufriedenheit komme auf, „weil wir heute schon komplett ausverkauft sind. Wir können uns im Moment vor Aufträgen nicht retten.“ Dahinter stecke auch ein echter Bedarf, nicht etwa Panikkäufe oder lediglich Käufe, um die Lager aufzufüllen.

Covestro hatte erst im Juli die Jahresprognose für den operativen Gewinn angehoben und stellt seither ein Ebitda von 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro in Aussicht. Für das dritte Quartal kalkuliert Steilemann seither mit 760 bis 860 Millionen Euro. Offiziell will Covestro die Zahlen für das dritte Quartal am 8. November veröffentlichen.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die anhaltend starke Nachfrage, sowie die im Frühsommer vollzogene Geschäftsumstrukturierung bleiben eine vielversprechende Ausgangslage für Covestro. Vor allem das Spezialgeschäft dürfte langfristig interessant bleiben, da der Kunststoffkonzern beispielsweise im immer wichtiger werdenden 3D-Druck-Bereich als Materialzulieferer eine wichtige Marktstellung erreichen kann.

