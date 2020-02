COVESTRO - Chance auf Erholung

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 38,850 € (XETRA)

Die Covestro-Aktie markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 95,78 EUR aus. Danach kam es zu einer Topbildung in Form eines Doppeltops. Dieses Doppeltop löste eine massive Abwärtsbewegung aus, die erst im August 2019 mit einem Tief bei 37,30 EUR endete.

Nach diesem Tief erholte sich die Aktie von Covestro für einigen Wochen. Am 28. Oktober erreichte der Wert ein Hoch bei 48,18 EUR. Diese Erholung wurde dann aber beinahe komplett abverkauft. Am 03. Februar 2020 notierte die Covestro-Aktie nur noch knapp über dem Tief aus dem August. In den letzten Tagen scheint sie einen kleinen Boden auszubilden.

Erholung steht an

Solange die Covestro-Aktie per Tagesschlusskurs über 37,30 EUR notiert, besteht die Chance auf eine kurzfristige Erholung in Richtung 41,30 EUR und damit an den Abwärtstrend seit Oktober 2019. Erst mit einem Ausbruch über diesen Trend würde sich weiteres Potenzial in Richtung 45,95 oder sogar 48,18 EUR eröffnen. Sollte die Aktie allerdings unter 37,30 EUR abfallen, würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung bis unter 30 EUR drohen.

