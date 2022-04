Covestro-Chef soll neuer Präsident des Chemieverbands werden

Frankfurt (Reuters) - Covestro-Chef Markus Steilemann soll neuer Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) werden.

Das Präsidium des VCI nominierte den Vorstandschef des Kunststoffherstellers als Kandidaten für die Nachfolge des amtierenden Präsidenten Christian Kullmann, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Die Wahl soll auf der Mitgliederversammlung Ende September in Berlin stattfinden. Steilemann gehört seit März 2020 als Vizepräsident dem VCI-Vorstand an und ist seit Sommer 2018 Vorstandschef von Covestro.

Kullmann, Vorstandschef des Spezialchemiekonzerns Evonik, ist seit 2020 Präsident des VCI. Die Amtszeit währt satzungsgemäß zwei Jahre.