Covestro geht Beteiligung an Folienspezialist ein

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Kunststoffkonzern Covestro will stärker vom Bedarf an fälschungssichereren Ausweisdokumenten profitieren. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag erwarb das Leverkusener Spezialchemieunternehmen eine Beteiligung an der französischen Crime Science Technology (CST). Die 2010 gegründete CTS entwickelt unter anderem Technologien wie Farbwechseleffekte für Folien, die die Echtheit etwa von Reisepässen schnell erkennen lassen sollen.

Über das Volumen der Beteiligung wurden keine Angaben gemacht. Grundsätzlich steckt Covestro im Rahmen seiner noch recht jungen Wagniskapital-Investitionen in einem ersten Schritt bis zu fünf Millionen Euro ein kleinere Start-ups. Weitere Beteiligungen sind geplant./mis/fba