COVESTRO - Kann die Erholung noch weitergehen?

Die Aktie von Covestro fiel am 16. März auf das Allzeittief bei 24,35 EUR zurück. Es kam sogar zu einem neuen Allzeittief bei 23,54 EUR. Allerdings kam es zu einem Tagesschlusskurs unter dem alten Tief. In den letzten Tagen erholte sich die Covestro-Aktie wieder. Am Mittwoch durchbrach der Wert eine innere Trendlinie. Gestern behauptete er sich darüber. Die Aktie bildete sogar eine lange weiße Kerze aus und setzte sich etwas von der bei aktuell 28,12 EUR liegenden Trendlinie nach oben ab. Zu einem neuen Erholungshoch kam es aber noch nicht. Dieses markierte der Wert nämlich am Mittwoch bei 29,92 EUR.

Worauf sollte man achten?

Gelingt der Covestro-Aktie ein Ausbruch über dieses Hoch, dann kann die Erholung der letzten Tage direkt weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 31,15 EUR bis 32,49 EUR ist möglich. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 28,12 EUR kommen, würden sofort wieder Abgaben bis ca. 24,35 EUR drohen.

