Covestro Long: 70 Prozent-Chance

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Der Kunststoffspezialist entwickelt nachhaltige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Verknappung von Ressourcen, Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und das wachsende Bewusstsein für Umweltprobleme. So beliefert Covestro Branchen von A wie Automobilindustrie bis V wie Verpackungsindustrie. Die Leverkusener nutzten die besondere Lage in der Chemie zum Jahresende. Nach dem coronabedingten Konjunktureinbruch kam die Industrie im dritten Quartal überraschend stark in Fahrt, was hauptsächlich auf die schnelle, wirtschaftliche Erholung in China zurückzuführen war. Zahlen für das vierte Quartal legt Covestro erst am 23. Februar vor, doch die Märkte nehmen einen Gutteil der erwarteten Entwicklung bereits vorweg.

Der Kurs von Covestro hat vor dem endgültigen Ausverkauf Mitte März 2020 eine zwei Jahre andauernde Konsolidierung durchschritten, wo die Notierung vom All Time High bei rund 95 Euro bis auf 23,54 Euro zurückgegangen ist. Seit dem Tief Mitte März hat sich der Wert sehr schön erholt und in einem intakten Aufwärtstrend bereits wieder das Level von 58,58 Euro erreicht. Der Gewinn pro Aktie von 9,93 Euro aus dem Jahre 2017 ist so schnell nicht erreichbar, dennoch rechnet das Management im Jahre 2023 mit 6,32 Euro. Der niedrigste Gewinn in dieser Zeitspanne von 2,33 Euro mussten die Leverkusener im Jahr 2020 vorlegen. Werden die geplanten Gewinne realisiert, entspricht der Zugewinn von 2020 bis 2023 einem Wert von 171 Prozent. Grund genug, um von einer Fortsetzung der Kursrally auszugehen. Rein technisch erscheint das Papier aktuell als überkauft, womit eine Minikonsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends denkbar ist. Dennoch hat der Kurs nach Überwindung des Widerstandes bei 59,37 Euro noch Luft nach oben bis zur Marke von 68,71 Euro.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 59,37 // 68,71 Euro Unterstützungen: 53,32 // 48,31 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Covestro bis auf 68,71 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN HR4ZFS) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 44% und dem Ziel bei 68,71 Euro (1,00 Euro beim Optionsschein) bis zum 13.04.2021 ist eine Rendite von rund 70 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 52,70 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 51 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,37 zu 1, wenn bei 52,70 Euro (0,29 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: HR4ZFS Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,59 - 0,63 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 67,00 Euro Basiswert: Covestro AG akt. Kurs Basiswert: 58,58 Euro Laufzeit: 15.12.2021 Kursziel: 1,00 Euro Omega: 3,93 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: UniCredit

