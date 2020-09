COVESTRO - Nachbörslicher Kurssprung

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 44,600 € (XETRA)

Spekulationen um eine Übernahme von Covestro durch das Private-Equity-Unternehmen Apollo führten gestern Abend zu einem deutlichen Kursanstieg. Der Übernahmepreis könnte bei ca. 10 Mrd. EUR liegen. Allerdings seien die Gespräche laut Bloomberg noch in einem sehr frühen Stadium und der Ausgang sei ungewiss.

Die Covestro-Aktie fiel im Coronacrash auf ein neues Allzeittief bei 23,54 USD zurück. Allerdings fiel sie nur kurz unter das alte Allzeittief bei 24,35 EUR. Sie drehte wieder nach oben und setzte zu einer starken Erholung an.

Am 08. Juni erreichte sie ein Hoch bei 37,88 EUR. Anschließend konsolidierte sie mehrere Wochen in einem aufsteigenden Dreieck. Der Ausbruch erfolgte am 17. August. Mit diesem Ausbruch wurde ein Ziel bei ca. 45,95 EUR aktiviert. Vorbörslich wird die Aktie bei 49,47 EUR gehandelt. Damit übertrifft sie dieses Ziel deutlich.

Geht da noch mehr?

Entscheidend für die Bewegung der nächsten Wochen wird sein, wie sich die Meldungen um die mögliche Übernahme weiterentwickeln. Der aktuell im Raum stehende Preis von 10 Mrd. entspräche einem Aktienkurs von rund 54,65 EUR. In Richtung dieses Kurses könnte die Aktie in den nächsten Wochen tendieren.

Aufgrund der guten Performance in den letzten Wochen und des wahrscheinlichen Kurssprungs heute Morgen liegen wichtige Unterstützungen weit entfernt. Ein Rücksetzer in Richtung 42,00-41,50 EUR wäre beispielsweise „nur“ ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend seit Februar 2018.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)